Famalicão: FNA de Oliveira Santa Maria leva Luz da Paz de Belém aos lares da paróquia

A Cimenteira do Louro (ACL), especializada em produtos de betão e outros materiais de construção, com fábricas em Famalicão, nas freguesias do Louro e Lousado, decidiu integrar o programa Faz Parte, uma iniciativa do Centro Social de Calendário para aproximar a comunidade à instituição social.

A Cimenteira do Louro financiou a aquisição e instalação de uma “wallbox” que vai permitir gerir o carregamento das baterias da carrinha elétrica do Centro Social de Calendário.

A “wallbox” é semelhante a uma caixa instalada na parede que permite o carregamento mais rápido da bateria e desta forma, o Centro Social de Calendário deixa de estar dependente de um posto público de abastecimento de energia elétrica.

Dinis Silva, CEO da Cimenteira do Louro afirma “ao adotar medidas concretas que beneficiam diretamente a comunidade local, A Cimenteira do Louro reafirma o seu compromisso com a responsabilidade social, contribuindo para um Natal mais solidário, sustentável e inclusivo”.

Recorde-se que o Centro Social de Calendário é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) que serve centenas de pessoas na creche, jardim de infância, ATL, lar, centro de dia e serviços de apoio ao domicílio.