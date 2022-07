O clube famalicense é vice-campeão nacional 4×100 Estilos, título alcançado no Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos que está a decorrer no Jamor.

Tiago Costa/Leo Fernandes/Francisco Silva/Tomás Costa foram os autores da proeza.

O Grupo Desportivo de Natação tem estado em destaque nesta competição, com Francisco Silva a ser, individualmente, uma referência, depois dos títulos nacionais nos 50, 100 e 200 costas