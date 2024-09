Famalicão: Fogo de grandes dimensões que começou em Vermoim “está dominado”

Maeva dos Santos Fonseca, uma jovem de 22 anos famalicense, natural da freguesia de Castelões, conquistou um prestigiado prémio mundial na área da medicina dentária. Estudante na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP), Maeva destacou-se pela organização de um projeto inovador no âmbito do Dia Mundial da Saúde Oral, celebrado a 20 de março.

O projeto incluiu campanhas de sensibilização sobre mitos e verdades da saúde oral nas redes sociais, rastreios orais gratuitos para a comunidade académica da Universidade do Porto, e ações em escolas e lares de idosos. Maeva, que contou com a colaboração de colegas e professores da FMDUP, foi a primeira estudante portuguesa a vencer este prémio internacional, entregue no dia 12 de setembro no Centro de Congressos de Istambul, na Turquia.

Na cerimónia, Maeva esteve acompanhada por figuras de destaque da área, como o diretor da FMDUP, Prof. Dr. Paulo Melo, e o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão.