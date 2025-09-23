Famalicão: Fogo em apartamento no centro da cidade

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde desta terça-feira, acionados para um incêndio num apartamento, no centro da cidade.

O alerta chegou cerca das 18h50, para a Rua Luís Barroso.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o fogo terá deflagrado num equipamento de cozinha, sendo rapidamente dominado pelos soldados da paz.

Não há registo de feridos, apenas danos materiais.