Famalicão: Fogo em apartamento no centro da cidade

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde desta terça-feira, acionados para um incêndio num apartamento, no centro da cidade.

O alerta chegou cerca das 18h50, para a Rua Luís Barroso.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o fogo terá deflagrado num equipamento de cozinha, sendo rapidamente dominado pelos soldados da paz.

Não há registo de feridos, apenas danos materiais.

Famalicão regista maior aumento de desempregados desde o início do ano

O número de desempregados em Famalicão aumentou no mês de agosto, segundos os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esta terá sido a maior subida registada desde o início do ano.

No final do mês, o concelho totalizava 4 012 desempregados, mais 103 do que no mês passado. A maioria dos desempregados são do sexo feminino, estão inscritos há menos de um ano e já contam com alguma experiência no mercado de trabalho.

Famalicão: Sub-23 empatam em Braga a jogar com menos um

A contar para a jornada cinco da Liga Revelação, o FC Famalicão jogou na tarde desta terça-feira em Braga. A partida terminou com uma igualdade a um golo.

O Famalicão marcou cedo, logo aos 7 minutos, por Rudi Almeida, após passe de Carlos Meotti, na conclusão de uma bonita jogada coletiva. O empate do Braga veio na marcação de uma grande penalidade muito duvidosa. Entre os dois golos, os famalicenses enviaram duas bolas aos ferros da baliza bracarense.

Na segunda parte, o Famalicão viu a sua vida mais difícil a partir dos 75 minutos, pela expulsão de Mattara que viu o segundo amarelo. Mesmo assim, conseguiu segurar a divisão de pontos.

Após este resultado, os sub-23 passam a somar 7 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 30 de setembro, recebem o Académico de Viseu.

Famalicão: Câmara Municipal com a melhor proposta para a compra do pavilhão do Externato Delfim Ferreira

O leilão para a compra do pavilhão desportivo do antigo Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave, terminou na manhã desta terça-feira, às 10h30, e a melhor licitação foi da Câmara Municipal de VN Famalicão.

O município apresentou uma proposta no valor de 501.620, 99 euros, o mínimo de licitação. CIDADE HOJE sabe que houve outra proposta, mas muito inferior ao valor mínimo.

Agora, aguarda-se a validação do leilão por parte do Administrador Judicial.

Recorde-se que esta segunda-feira, na apresentação do programa eleitoral autárquico, o candidato Mário Passos (PSD/CDS) revelou o interesse municipal na aquisição deste equipamento para servir Riba de Ave e freguesias vizinhas.

Famalicão: Carro capotado à saída do supermercado

A tarde desta terça feira ficou marcada pelo capotamento de um veículo ligeiro, na Rua do Talvai, em Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o condutor terá calculado mal a curva da saída do estacionamento da superfície comercial, acabando por cair com a viatura de uma altura de cerca de dois metros.

No local estiveram elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, núcleo de Ribeirão, e dos Bombeiros Voluntários Famalicense. À Cruz Vermelha que, no momento do acidente, estaria a passar no local, o condutor da viatura recusou o transporte ao hospital.

 

Famalicão: Simão Costa é o mandatário jovem de Gouveia e Melo

Simão Costa é o mandatário jovem da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República. «Cidadão exemplar, com um percurso profissional longo de serviço à pátria portuguesa nas suas Forças Armadas, é nele que deposito total confiança nas Eleições Presidenciais de 2026», justifica Simão Costa.

O jovem mandatário tem 21 anos, é residente em Fradelos e estudante de Direito na Nova School of Low. É vogal e coordenador para o ensino básico e secundário da JSD de Famalicão, além de mandatário da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão em Fradelos. Em termos associativos, é membro dos órgãos sociais do grupo Desportivo de Fradelos e da Associação Galheiro de Valdossos.

Famalicão: Candidato do CHEGA quer «inverter o rumo de uma freguesia abandonada»

Martinho Fernandes, candidato do CHEGA à União das Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures realiza no próximo domingo um debate público, na sede desta autarquia, para a apresentação do seu programa. No entanto, em nota enviado à imprensa, já avançou com algumas propostas para, segundo afirma, «inverter o rumo desta freguesia literalmente abandonada». O candidato fala em ruas sem saneamento, falta de água potável, acessos em terra batida e estradas perigosas, «enquanto recursos são desviados para projetos secundários como o alcatroamento de caminhos rurais para capelas nos montes».

Martinho Fernandes diz que não ignora a voz do povo e que as suas propostas «são baseadas nas reais necessidades da população, não em interesses partidários ou obras de fachada».

As suas propostas passam pela total cobertura das redes de saneamento e água potável; prioridade à pavimentação de ruas urbanas e acessos residenciais; reforço urgente da estrada de acesso ao mosteiro com a instalação de guardas de proteção, reparação de buracos e sinalização luminosa; e a criação de um Gabinete do Morador, com sessões mensais de auscultação pública para identificar e resolver queixas.

Estas propostas «alinham-se com o compromisso do CHEGA de uma governação próxima do povo (…) Arnoso deixará de ser esquecida – será revitalizada».