Famalicão foi à Turquia à procura de ‘Caminhos Para a Inclusão’

Perto de uma dezena de técnicos e voluntários ligados a programas desportivos do Município de Famalicão foram a Konya, na Turquia, para um encontro de trabalho focado no domínio de ferramentas de inclusão e capacitação de grupos de risco.
Uma deslocação inserida no projeto ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’ dirigido a jovens oriundos de comunidades migrantes, minorias e etnias.
A comitiva famalicense participou em missões de observação, formações técnicas e troca de boas práticas na área dos desportos de natureza, com destaque para a caminhada e o trekking.
Recorde-se que este foi o segundo encontro de trabalho no âmbito do ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’ à cidade turca – que foi Capital Mundial do Desporto em 2023. Foi dinamizado pelo Município de Famalicão, através do pelouro do Desporto, em estreita parceria com a Genç Kültür, organização não-governamental (ONG) turca.
O projeto ‘Move-te – Caminhos para a Inclusão’, cofinanciado pela Comissão Europeia, através do programa Erasmus + Sports, tem por objetivo dotar a equipa técnica e os voluntários de competências técnico-pedagógicas inovadoras.