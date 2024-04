Famalicão: Foi apanhado a conduzir sob o efeito do álcool… mas voltou a conduzir

Atletas famalicenses da Jing-She – Associação Desportiva Escola de Wushu conquistaram duas medalhas de ouro e duas de prata no 7.º Torneio Internacional de Wushu da Maia, que decorreu no dia 20 de abril, resultados que servem de preparação para o Europeu de Wushu, que vai decorrer na Suécia, entre 3 e 5 de Maio.

Lara Marques, Tomás Marques e Tomás Nunes competiram em provas de wushu moderno. Cada atleta competiu em 2 das 3 provas que apresentará no Europeu. Lara Marques, 13 anos, competiu na prova Changquan (Punho Longo) cadetes mistos, com atletas espanhóis, tendo conquistado o 2.º lugar. Na prova de Qiangshu (Lança) seniores mistos, a atleta obteve a nota de 8.15, tendo competido com atletas maiores de 25 anos, também de Espanha, e classificou-se em 4.º lugar.

Tomás Marques, 18 anos, que competirá no Europeu ainda como júnior (15-18 anos), participou na prova Nanquan (Punho do Sul da China) seniores (+18) masculinos, com atletas de Espanha e Portugal, tendo conquistado o 2.º lugar. Competiu também na prova de Nandao (Sabre do Sul) seniores masculinos, com atletas também de Espanha e Portugal, classificando-se em 4º lugar.

Tomás Nunes, 14 anos, competiu na prova Nanquan cadetes masculinos, com atletas de Espanha, tendo conquistado o 1.º lugar, com a nota de 8.50. O atleta realizou a sua segunda prova, Nandao juniores (15-17 anos) mistos, onde alcançou o 1.º lugar – Ouro – com a nota de 8.95, prova com participação de atletas de Espanha e Portugal.

«Os três atletas realizaram boas performances, cuja experiência foi crucial e cumpriu o objetivo da participação», afirmam os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego.

Lara Marques, Tomás Marques e Tomás Nunes estão convocados para a Seleção Nacional da FPAMC Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas e vão representar Portugal. Partirão dentro de poucos dias, para o 19º Campeonato da Europa de Wushu.