Famalicão: Foi localizado homem dado como desaparecido em Riba d’Ave

A Mercadona, empresa de supermercados, junta-se uma vez mais, à campanha solidária organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome, que se realiza entre os dias 30 de maio e 8 de junho.

A empresa coloca os seus 63 pontos de venda à disposição da campanha, com o compromisso de facilitar e motivar os clientes a participarem nesta campanha solidária, que consiste numa doação monetária, em múltiplos de 1€, que pode ser efetuada nas caixas de pagamento no momento da compra. Os valores doados serão integralmente convertidos em alimentos pela Mercadona e entregues aos respetivos bancos alimentares, que podem selecionar a variedade e quantidade de produtos que pretendem de acordo com as suas necessidades específicas, contribuindo assim para apoiar quem mais precisa.

Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, sublinha que esta é “uma campanha para mobilizar toda a sociedade num apelo à solidariedade, à partilha e ao voluntariado. Uma proposta que se renova duas vezes por ano e que graças ao apoio de muitas pessoas, empresas e entidades permite levar alimento a quem mais precisa. A Mercadona é um parceiro fundamental e destacaria os colaboradores que durante 10 dias se transformam em voluntários de uma causa e convidam os clientes a participar na luta contra a fome na sua região, aproximando quem dá de quem precisa de receber ajuda”.

Doações da Mercadona em 2024

Com o objetivo de partilhar com a Sociedade parte do que dela recebe, a empresa colabora com mais de 80 entidades de cariz social, entre as quais Bancos Alimentares, IPSS e ONG, a partir de cada uma das suas 63 lojas e dos seus Blocos Logísticos da Póvoa de Varzim e Almeirim. No total, ao longo do ano de 2024, a empresa doou 1 300 toneladas de alimentos o equivalente a 22 760 carrinhos de compras de bens de primeira necessidade.

Mercadona em Portugal

Após os primeiros 5 anos no país, a Mercadona conta com 7 000 empregos criados, através de contratos sem termo desde o primeiro dia e salários atrativos.

Em 2024, a Mercadona realizou um investimento total de 219 milhões de euros em Portugal, atingiu um volume de vendas de 1 778 milhões de euros, e contribuiu com 237 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, com sede em Vila Nova de Gaia.

O projeto de internacionalização em Portugal continuou também a permitir à Mercadona realizar um trabalho muito próximo com a sua rede de fornecedores nacionais aos quais comprou, no decorrer desse ano, mais de 1 400 milhões de euros.

Para 2025, a empresa tem previsto um investimento de mais 157 milhões de euros e a abertura de 10 novas lojas.