Famalicão: Foi preso homem que terá incendiado duas casa na Carreia

Ficou em prisão preventiva o homem, com cerca de 40 anos, suspeito de ter ateado dois incêndios em habitações na rua Bairro Gabriel Bezerra, em Carreira, Famalicão. Segundo o CM, a decisão foi tomada este sábado pelo juiz de turno do Tribunal de Barcelos, após a detenção efetuada pela Polícia Judiciária de Braga.
Os fogos deflagraram na manhã de sexta-feira, com poucas horas de intervalo, e destruíram duas casas, obrigando ao realojamento de três pessoas. A segunda ocorrência, numa moradia sem ligação elétrica, reforçou as suspeitas de mão criminosa. O suspeito, residente em Delães, foi identificado através de testemunhos e imagens de videovigilância.