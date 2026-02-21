Famalicão: Foi preso homem que terá incendiado duas casa na Carreia

Dois incêndios atingiram casas na freguesia de Carreira, esta sexta-feira de manhã, e estão agora a ser investigados pela Polícia Judiciária de Braga devido a suspeitas de mão criminosa. Pelo menos três pessoas ficaram desalojadas e receberam apoio dos serviços de Ação Social da Câmara de Vila Nova de Famalicão.

O primeiro fogo deflagrou pelas 09h00, na rua do Bairro Gabriel Bezerra, e destruiu completamente a habitação, apesar da intervenção rápida dos bombeiros voluntários de Riba de Ave.

Pouco depois, os mesmos bombeiros foram alertados para um segundo incêndio, a cerca de 200 metros do primeiro. Desta vez, a casa afetada estava sem eletricidade e em condições precárias, mas tinha um morador no interior. As chamas começaram por volta das 12h00.

A GNR esteve presente nos dois locais e, devido a dúvidas sobre a origem dos incêndios, acionou a Polícia Judiciária de Braga, que procedeu à investigação no terreno.