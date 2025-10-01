Famalicão: For3everSpecial promove 3ª mesa redonda “Desafios e vitórias em diferentes realidades”

Esta sexta-feira, pelas 20h00, a Associação For3verSpecial organiza a 3ª mesa redonda do ciclo “Desafios e vitórias em diferentes realidades”, sobre a temática PHDA – Educação, Saúde e Sociedade.
O evento vai decorrer na sede da associação, localizada na rua 15 de julho, nº 93, em Jesufrei e conta com a participação de vários oradores, Otávio Moura, especialista em dislexia e PHDA; o professor Luís Baião, docente de educação especial; e Diana Costa, que partilha a experiência de conciliação entre a vida pessoal e profissional. A moderação da mesa redonda estará a cargo de André Vieira de Castro.
As inscrições já estão encerradas.
Para mais informações contacte eventos@for3verspecial.pt