Famalicão fora da luta pela Supertaça feminina

O FC Famalicão está fora da luta pela Supertaça feminina. Na tarde deste domingo, no campo número dois do Estádio Municipal, a equipa de Miguel Santos perdeu, 0-2, com o Sporting que marcou nos primeiros momentos da segunda parte.

Na primeira parte, as famalicenses tiveram um jogo bem conseguido, muito embora com as adversárias sempre mais próximas de zonas ofensivas. Uma entrada fulgurante nos segundos 45 minutos valeu, nos primeiros minutos, os dois golos ao Sporting, um dos quais numa infelicidade famalicense. No restante da etapa complementar, domínio das visitantes, muito embora o Famalicão tenha estado perto do golo, com uma bola na barra, por Negrão. O lance decorre da marcação de um livre na entrada dos últimos 10 minutos do encontro que se realizou à porta fechada.

A 13 de setembro, em Aveiro, o Famalicão joga com o Braga a partida para o terceiro e quarto lugar. O Sporting discute com o Benfica o primeiro troféu.