Famalicão: FORAVE aproxima alunos das empresas

Para aproximar os formandos das empresas, a Forave promoveu mais uma edição do Pitch Emprego. Participaram sete empresas associadas da escola: a Dubral, Leica Camera, Metalogalva, Continental Mabor, Celoplás, Falual Group e Aloft, que falaram diretamente com os finalistas. Apresentaram as suas áreas de atuação, necessidades de recrutamento e oportunidades de carreira.
Nesta edição, participaram alunos dos cursos de Gestão, Manutenção Industrial, Mecatrónica, Automação e Comando, Polímeros e Informática. Uma oportunidade para conhecerem o perfil que as empresas esperam dos seus colaboradores; esclarecer dúvidas e reforçar as suas perspetivas de integração no mercado de trabalho.
A iniciativa revelou-se, uma vez mais, um espaço privilegiado de networking e partilha, promovendo a empregabilidade e fortalecendo a ligação entre a formação profissional e o tecido empresarial.
Desta forma, a Escola Profissional de Lousado reforça o seu compromisso em preparar os formandos para os desafios do mundo laboral. Por isso, o Pitch Emprego continuará a afirmar-se como uma plataforma estratégica de ligação entre talento e oportunidade, contribuindo para o crescimento profissional dos participantes e para a valorização das empresas parceiras.