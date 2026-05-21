Famalicão: FORAVE desenvolve materiais didáticos no âmbito de projeto ERASMUS+

Foi iniciado um período de testes dos materiais didáticos desenvolvidos no âmbito do projeto ERASMUS+ ROBINTECH. O módulo, de 24 horas, focado em «Aplicações Práticas da Visão Artificial na Engenharia e na Indústria», está a ser lecionado a 18 alunos do segundo ano do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da Forave.

Uma equipa de professores do IES Bernat Guinovart, de Algemesí (Espanha), acompanhou o processo durante dois dias, no âmbito de uma cooperação que visa aferir, junto de alunos e docentes, os ajustes necessários nos materiais antes da sua partilha com o público.

O programa incluiu, também, a observação de metodologias de ensino e ferramentas de automação e projeto elétrico/mecânico, além de visitas às oficinas da escola profissional com sede em Lousado.

A equipa espanhola também passou pelo Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica e por uma empresa do Porto.

Esta visita visou a partilha de práticas entre as duas escolas e o reforço das ligações entre a formação técnica e o setor industrial nas áreas da automação e robótica.