A Escola Profissional FORAVE vai inaugurar, no dia 18 de setembro, os Centros Tecnológicos Especializados (CTE) de Informática e Industrial. «Equipados com tecnologia de última geração e ambientes de aprendizagem alinhados com as necessidades das empresas, estes centros reforçam a qualidade da formação e preparam os nossos alunos para os desafios da Indústria 4.0 e da transformação digital, promovendo inovação, competência e empregabilidade», refere a direção da Escola.

A FORAVE «é uma escola comprometida em preparar bem os jovens para a vida profissional, criando oportunidades de aprendizagem em contexto real», daí os Centros Tecnológicos e a ligação a 30 empresas parceiras. E, porque a vertente internacional é cada vez mais importante, a escola com sede em Lousado dá valor à mobilidade dos alunos, no âmbito do Erasmus+, e também à formação dos professores noutros contextos.

Por isso, no final de mais um ano letivo, a direção da escola profissional diz que o sentimento é de realização. «Foi um período marcado por projetos, desafios e conquistas que refletem a vitalidade da comunidade educativa da FORAVE e o compromisso permanente com uma formação profissional de excelência», refere.