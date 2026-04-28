Concelho, Educação

Famalicão: Forave proporciona sessão sobre Literacia Financeira

Os alunos da Forave receberam conceitos básicos de Literacia Financeira através da JAP – Junior Achievement Portugal e da Caixa Geral de Depósitos.

Na sessão, dirigida aos estudantes do primeiro e segundo ano da H.O.M.E., empresa pedagógica do curso de Gestão da Forave, foram abordados conceitos básicos de finanças pessoais, orçamento, poupança, consumo consciente, valor do dinheiro e das decisões financeiras, planeamento financeiro e metas.

A aula ocorreu no dia 23 de abril, dinamizada no âmbito do programa JAP Academy – Finanças em ação, pela voluntária da Caixa Geral de Depósitos, Susana Torres, bancária da CGD, licenciada em Relações Internacionais Económicas e Políticas, com mestrado em Economia Monetária Bancária e Financeira.

Os alunos tiveram a perceção da importância de uma boa gestão financeira e do planeamento do seu futuro, participando ativamente nas atividades propostas que exigiam reflexão e consciencialização sobre as necessidades, desejos e prioridades.

 

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Famalicão: Município garante que novos desafios obrigam a criar e alterar chefias

Sobre o novo organigrama do Município de Famalicão, aprovado na reunião do executivo da passada semana, o presidente da Câmara explicou aos jornalistas que «cumpre a legislação, como tem que ser». Segundo Mário Passos, a reorganização do organigrama é proporcional às dinâmicas do concelho, «aos novos desafios, à nova realidade, à especialidade que é necessária ter em cada um dos serviços para podermos ser mais eficazes e mais eficientes», explica.

Os novos departamentos, as divisões e as chefias de serviço «têm que existir», e dá como exemplo a Informática, por causa da digitalização, do site, da cibersegurança, da Inteligência Artificial. Este «é um setor que tem de evoluir», sublinha o autarca famalicense.

Mário Passos garante que o preenchimento dos lugares será feito com recurso, sobretudo, aos colaboradores que o município já tem e será feito de «forma paulatina», assume.

Segundo o edil, este trabalho de alteração ao organigrama vem sendo feito há mais de um ano e meio. Foi aprovado sem críticas dos vereadores do PS ou do Chega. A Iniciativa Liberal veio acusar a Câmara de despesismo.

Famalicão: Iniciativa Liberal acusa Câmara de duplicar chefias com a «complacência» do PS e CHEGA

A Iniciativa Liberal de Famalicão manifesta, em comunicado, a sua perplexidade com a aprovação do novo organigrama da Câmara Municipal de Famalicão. Segundo a sua análise, duplica os cargos de chefia e «terá um impacto de aproximadamente 2 milhões de euros anuais nas contas do nosso município». A proposta foi aprovada, na passada semana, na última reunião de Câmara, por sugestão da coligação PSD-CDS «e não merecendo oposição nem dos vereadores do PS, nem do Chega», observou a IL, que esteve a assistir aos trabalhos, por Paulo Ricardo Lopes.

Ainda segundo o coordenador da concelhia da IL, «é de salientar a postura conivente de PS e Chega», por não apresentarem «nenhuma questão, nem tão-pouco se questionar o impacto financeiro desta alteração. Se alguém estava à espera de oposição eficaz por parte destas forças políticas tem aqui a demonstração da falta de defesa do contribuinte famalicense que PS e Chega representam», critica.

Paulo Ricardo Lopes realça que «é lamentável constatar que os interesses dos contribuintes famalicenses não estão defendidos no nosso executivo camarário, estando medidas despesistas a ser aprovadas sem nenhuma oposição. Sendo muito estranho ver partidos que se apresentam contra “tachos e mordomias dos políticos” aprovarem esses mesmos comportamentos»

Assim, a IL sugere que os votantes do PS e Chega questionem de que «lhes valeu o voto, ao verem a incapacidade demonstrada para vigiar os excessos da coligação PSD-CDS».

Famalicão: Academia ARJ Ribeirão vence Nacional de Light-Contact

Sob a égide da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, realizou-se, no passado sábado, dia 25 de Abril, no pavilhão Municipal das Lameiras, o Campeonato Nacional Alex Ryu Jitsu Light-Contact.

Com mais de 180 competidores, tanto da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu como de outros estilos marciais, a Academia Alex Ryu Jitsu Ribeirão Dragonclub venceu coletivamente, seguida pela Academia Alex Ryu Jitsu de Gavião e Academia Alex Ryu Jitsu de Vermoim

O muito público, que encheu o pavilhão Municipal das Lameiras, aplaudiu todos os combates, com especial relevo para os trabalhos nos escalões mais jovens: bambis, infantis, iniciados e juvenis, cujas idades variam entre os 4 e 15 anos.

Individualmente, foram consagrados 64 campeões nacionais de vários escalões etários.

Famalicão: FC Landim celebra 83.º aniversário

O Futebol Clube Landim celebra, esta terça-feira, o 83.º aniversário. A festa começa às 21h00, na sede social do clube, onde será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, seguido de um momento de convívio entre sócios, atletas, dirigentes e simpatizantes.

O clube assinala a data como mais «um marco importante na nossa história, refletindo mais de oito décadas de dedicação, paixão e envolvimento com a comunidade local».

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Benfica

O FC Famalicão está de regresso a casa para, no sábado, receber o SL Benfica. A partida está marcada para as 18 horas e os bilhetes são exclusivamente para sócios do Famalicão, sob as seguintes condições: 10 euros, com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3895
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 16 horas. A Loja Oficial estará encerrada na próxima sexta-feira.

Famalicão: CIOR realiza segunda edição das Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia

Na manhã desta segunda-feira, decorreram as II Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia organizadas no âmbito do projeto de turma de alunos que frequentam o 2.º ano deste curso na Escola Profissional CIOR.

A iniciativa, que decorreu no auditório, reuniu profissionais e especialistas de diferentes áreas da saúde, proporcionando momentos de partilha de conhecimento e reflexão sobre temas relevantes para a prática farmacêutica. Também reforçou a importância da formação contínua e da ação do técnico auxiliar de farmácia no contexto do sistema de saúde.

O programa teve intervenções sobre a saúde mental juvenil, psicofarmacologia na adolescência, suplementação alimentar e cuidados de pele. Com a participação de especialistas convidados, foi possível refletir sobre a formação ministrada, mas também aferir o empenho e a capacidade organizativa dos alunos. «É fundamental que, desde cedo, contactem com a realidade profissional e façam uma abordagem a temas atuais e cada vez mais prementes da área da saúde, desenvolvendo competências que serão determinantes no seu futuro percurso», destacou o diretor de curso, Arcélio Sampaio.

 

 