Famalicão: Forave proporciona sessão sobre Literacia Financeira

Os alunos da Forave receberam conceitos básicos de Literacia Financeira através da JAP – Junior Achievement Portugal e da Caixa Geral de Depósitos.

Na sessão, dirigida aos estudantes do primeiro e segundo ano da H.O.M.E., empresa pedagógica do curso de Gestão da Forave, foram abordados conceitos básicos de finanças pessoais, orçamento, poupança, consumo consciente, valor do dinheiro e das decisões financeiras, planeamento financeiro e metas.

A aula ocorreu no dia 23 de abril, dinamizada no âmbito do programa JAP Academy – Finanças em ação, pela voluntária da Caixa Geral de Depósitos, Susana Torres, bancária da CGD, licenciada em Relações Internacionais Económicas e Políticas, com mestrado em Economia Monetária Bancária e Financeira.

Os alunos tiveram a perceção da importância de uma boa gestão financeira e do planeamento do seu futuro, participando ativamente nas atividades propostas que exigiam reflexão e consciencialização sobre as necessidades, desejos e prioridades.