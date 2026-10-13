Os alunos dos primeiros anos dos cursos profissionais da Escola FORAVE participaram numa palestra dedicada à prevenção de comportamentos aditivos e à promoção de escolhas mais responsáveis e conscientes, promovida pela Escola Segura.

O consumo de drogas, álcool e tabaco, bem como a utilização de bolsas de nicotina ou “snus” e jogos online foram algumas das temáticas abordadas, tendo em conta o impacto negativo que poderão ter na saúde e bem-estar dos jovens.

A sessão serviu para reforçar a importância de saber dizer “não”, reconhecer situações de risco e tomar decisões de forma autónoma e responsável.