Alunos do 2.º ano da FORAVE participaram numa palestra dinamizada pela Escola Segura, dedicada à prevenção da violência em contexto escolar. A sessão, conduzida pela Guarda Vilas Boas, abordou temas como o bullying e o cyberbullying, alertando os alunos para as diferentes formas de violência e para as suas consequências, quer individuais, quer coletivas.

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Ao longo da palestra, que visou a promoção de uma convivência escolar positiva e do respeito entre todos, foi sublinhada a importância do respeito pelas diferenças, da empatia, da solidariedade e da responsabilidade de cada um na prevenção de comportamentos agressivos. Foi ainda enfatizada a importância de não permanecer indiferente perante situações de violência e de procurar ajuda sempre que necessário.

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Com esta iniciativa, a FORAVE refere que continua «a apostar na formação de jovens mais conscientes e responsáveis, promovendo valores de cidadania, respeito e segurança, essenciais para a construção de uma comunidade escolar onde todos se sintam respeitados e protegidos».