Famalicão: FORAVE vai ter centros tecnológicos com tecnologia de ponta

A FORAVE reuniu, no dia 27 de março, em Assembleia Geral, com os parceiros para partilhar e planear a execução dos novos projetos que irão impulsionar a escola para patamares de inovação e especialização tecnológica na área da indústria digitalizada.

Recorde-se que a FORAVE está a construir novas infraestruturas em Lousado, com o financiamento de dois milhões de euros por parte da Continental e com a atribuição do terreno e projeto por parte do Município. A somar a este melhoramento das infraestruturas, recentemente foram-lhe aprovados dois CTE – Centros Tecnológicos Especializados nas áreas de Informática e da Indústria, com uma dotação financeira de mais de 3 milhões de euros, no âmbito do PPR – Programa de Recuperação e Resiliência.

Estes Centros Tecnológicos Especializados, que têm que estar em funcionamento até 2025, vão ocupar as novas infraestruturas, que estão a ser projetadas de raiz para acolher a tecnologia de ponta prevista nas candidaturas aprovadas e que englobará as tendências da indústria 5.0 e da escola do futuro orientada para a priorização de espaços híbridos, flexíveis com layouts colaborativos e laboratórios apetrechados ao mais alto nível com a incorporação de sistemas ciber-físicos, internet das coisas, produção aditiva, ambientes virtuais, visão Artificial, impressão 3D, robótica colaborativa, controlo automático/preditivo e mecânica de precisão.

O futuro da FORAVE inclui, também, uma alteração ao Projeto Pedagógico, que prevê a retoma dos Cursos de Especialização Tecnológica de nível 5 e a descontinuação gradual dos Cursos CEF de Educação e Formação de Jovens de nível 2. Inalteráveis, ficam as áreas de especialidade da FORAVE de Gestão e Administração, Eletrónica e Automação, Mecatrónica, Metalurgia e Metalomecânica, Materiais e Ciências Informáticas, que servem a tipologia dos CTE aprovados nas áreas de Informática e da Industrial.