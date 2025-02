Famalicão: Forbes aponta o Ferrugem como referência da gastronomia

Quando Portugal é notícia pela conquista de 46 estrelas Michelin, a Revista Forbes divulgou outros restaurantes onde a gastronomia é digna de referência e projeta as regiões onde se inserem. Famalicão surge na lista por causa do Restaurante Ferrugem, na Portela Santa Marinha.

Referindo-se a este espaço do Chefe Renato Cunha e da sua mulher Anabela Rodrigues Cunha, a Forbes fala no «melhor da cozinha rural portuguesa tradicional num cenário encantador». Destaca o prato de carne assada servido com ratatouille ou a cavala em conserva regada a óleo de camarão costeiro. Lembra, ainda, a experiência gastronómica – Ir com sede ao pote – de uma refeição confecionada em potes de ferro.

A Forbes é uma empresa global de comunicação com foco nos negócios, investimentos, tecnologia, empreendedorismo, liderança e estilo de vida.

Recorde-se que no dia 18 de fevereiro, em sessão que decorreu no Coliseu do Porto, o Ferrugem foi distinguido com uma menção honrosa nos Prémios Best of Wine Tourism 2025, na categoria Experiência Gastronómica. Trata-se de uma iniciativa da Great Wine Capitals que celebra a inovação e a excelência doo enoturismo nas maiores regiões vinícolas do mundo. No caso do Ferrugem, a experiência que mereceu esta distinção foi “Ir com Sede ao Pote”, criada em 2020, durante a pandemia