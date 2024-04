Famalicão: Forjães-Joane jogam dez minutos na noite desta quarta-feira

A Câmara Municipal de Famalicão tem intenção de erguer um novo memorial na cidade em homenagem aos ex-combatentes do Ultramar. O anúncio foi feito no dia da inauguração das obras de restauração e conservação do monumento de homenagem “Aos mortos da Grande Guerra”, localizado na Praça 9 de Abril. Trabalhos promovidos pela autarquia, no âmbito do centenário do monumento, que implicaram um investimento municipal de 15 mil euros.

A inauguração foi no domingo, dia 14 de abril, com a presença do executivo municipal, vários representantes da Liga dos Combatentes, da ADFA – Associação dos Deficientes das Forças Armadas e do Exército Português.

«Aquilo que hoje quisemos transmitir é a nossa vontade e convicção de que devemos honrar a história. Porque é na nossa história e na nossa memória que encontramos as nossas raízes e os alicerces que sustentam o nosso futuro enquanto comunidade», exaltou o presidente da Câmara, ao mesmo tempo que homenageou todos aqueles que defenderam «com coragem e sacrifício a nossa bandeira e o nosso país».

O edil apontou o restauro desenvolvido como um «bom exemplo de preservação e salvaguarda do nosso património», adiantando ainda que a autarquia vai reeditar duas obras da autoria do historiador famalicense Amadeu Gonçalves, publicadas em 2018, aquando das comemorações do centenário da trágica Batalha de La Lys – considerada um dos maiores desastres militares da história de Portugal – e que honram a memória dos mais de 500 famalicenses que participaram neste combate: “Dicionário dos expedicionários famalicenses” e “A I Guerra Mundial e as suas repercussões em Vila Nova de Famalicão”.

Na Praça 9 de Abril está, também, por estes dias, uma exposição “100 anos de Memórias: Monumento aos Mortos da Grande Guerra”. Ao longo dos doze painéis que compõem a mostra, os visitantes terão a oportunidade de conhecer as circunstâncias que originaram a Primeira Guerra Mundial e a entrada de Portugal neste conflito, o surgimento do exército português que combateu no teatro de operações, conhecido como “Corpo Expedicionário Português”, muitos deles originários do Minho e, particularmente, de Vila Nova de Famalicão e a trágica Batalha de La Lys. Pretende, ainda, dar a conhecer os fatores que levaram à construção deste tipo de memorial um pouco por todo o país; os antecedentes e a sua inauguração em Vila Nova de Famalicão; a simbologia que representa, bem como a revolução urbanística e toponímica que a sua edificação originou no local onde se encontra.

Recorde-se que a decisão de construir um monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra foi tomada na reunião camarária de 9 de fevereiro de 1920, na sequência de um ofício-circular da Junta Patriótica do Norte, que propunha a sua construção em todos os concelhos do país. A inauguração deste monumento viria a produzir, já em 1927, a última alteração toponímica nesta praça, ficando a designar-se Praça 9 de Abril.