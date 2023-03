Famalicão: Formação em Cibersegurança para jovens e adultos

A Casa do Artista Amador do Louro convidou, esta quarta-feira, dia 8 (dia da mulher), Daniela Oliveira “Consultora e estrategista de imagem” para falar do poder da imagem, neste caso a feminina. Na próxima semana, dia 15, Alexandre Valente debaterá constelações familiares.

Dia 22, o registo civil nacional vai ser esmiuçado ao pormenor com o Álvaro Sampaio “Conservador do Registo Civil durante muitos anos, em V. N. Famalicão, entre outros locais como em Macau”, e atualmente aposentado.

No dia 29, Helena Romão “Pintora” entre outras atividades, vai falar da arte de pintar.

Em março há também música. No dia 11, hard rock com os Abandonados e os Wave Flow; no dia 17, Giz banda rock; a 18 de março, Living Tales e os Xeque Mate, dedicados ao heavy metal; a 25, atuam Treewax, Merâki e Sem Rumo; o jazz/soul chega no dia 31 com Pianomenta.

Quanto a teatro, no dia 26, a companhia TAV- Teatro do Ave de Vila do Conde apresentará a peça “Retalhos da vida de um Bêbado”.

Esta sexta-feira, dia 10, há recital de poesia com Alçapão Companhia sobre o tema “O dia delas”, mais uma vez o Dia da Mulher será evidenciado na CAA.

Março será o mês de avançar com mais uma Jam Session na CAA, sobre o tema “Vamos brindar com a Música”, aberta a todos os músicos que queiram participar, mediante inscrição na hora, no dia 12.

Dia 19, como sempre o terceiro domingo de cada mês é dedicado à Discoteca da CAA, neste mês os Djs serão: Dj Almeida; Dj Seninho Aka Peter Koll e o Dj Zé Raio, que farão uma sessão em vinil com os hits dos anos 80/90.

E falando em DJs, dia 24 o Humbert DJ Sete fará a noite da música alternativa com uma viagem desde o Garage Rock, ao Punk Fuzz, passando pelo Indie rock, pelo Psychedelic Rock e culminando no Rap`n Roll.

Na fotografia continua em exposição “A Obra”.