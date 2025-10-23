Concelho, Economia, Empreendedorismo, Empresas, Negócios

Famalicão: Formação “Empreendedorismo com Futuro” com inscrições gratuitas

A Câmara Municipal de Famalicão, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e o Turismo de Portugal vão dinamizar ações de formação sobre temas do Plano Nacional de Formação Financeira.

A primeira formação é a 11 de novembro, sob o tema “Empreendedorismo com Futuro”, na qual os formandos poderão reconhecer um conjunto de procedimentos para gerir um negócio com valor acrescentado no mercado, bem como controlo económico e financeiro e as condições para o seu sucesso futuro. A formação, para empreendedores, empresários e gestores de pequenas e médias empresas, é de inscrição gratuita em www.famalicaomadein.pt.

Esta ação será guiada por Afonso Cabral, Formador da Bolsa de formadores do Referencial de Formação Financeira, entre as 9h30 e as 13h30, no Museu Bernardino Machado, em Famalicão.

Para mais informações, os interessados devem enviar e-mail para academia.pme@iapmei.pt ou dinamizacao.empresarial@turismodeportugal.pt

Famalicão: Vitória SC não é fácil, «mas o objetivo é conquistar os 3 pontos»

Ibrahima Ba antecipou, na tarde desta quinta-feira, o jogo com o Vitória Sport Clube, da 9.ª jornada da I Liga. O defesa central avisa que «não será um jogo fácil, mas esta semana trabalhamos duro e o objetivo é conquistar os três pontos». Vê o adversário como «uma grande equipa, mas só nos interessa alcançar os três pontos», reitera.

Para que a vitória seja possível é importante o apoio dos adeptos a quem o jovem jogador pede ajuda. «Venham ao estádio e o resto nós fazemos dentro do campo. Peço o apoio dos adeptos, tal como fazem sempre. Mesmo quando jogamos fora estão sempre connosco. Ficamos felizes e dão-nos força para vencer, mesmo nos jogos mais difíceis. Peço que continuem, porque no final eles ficarão felizes».

O defesa senegalês, que foi titular no jogo da Taça, com o São João de Ver, chegou ao clube em julho do ano passado. Treinou sempre com a equipa principal e jogou, sobretudo, nos sub-23. «Quando cheguei não tinha pressa para jogar na equipa principal, porque só tinha em mente a minha evolução. Esse era o meu primeiro objetivo».

Em Famalicão, está feliz por jogar «com jogadores que têm mais experiência do que eu», porque, reconhece, «ainda estou numa fase inicial da minha carreira».

No centro da defesa tem a concorrência de Léo Realpe e Justin de Haas que «não são rivais. Somos todos irmãos e aprendo muito com eles». Diz que tem evoluído muito, até pelos conselhos de Ricardo, um dos adjuntos que já jogou no clube, também como defesa central.

Famalicão: Teatro solidário em Delães

O Auditório de Delães é palco, esta sexta-feira, para a exibição da peça “A pior aldeia de Portugal”, pelo Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim.

O espetáculo, marcado para as 21 horas, tem um cariz solidário, a favor da Associação Bem Me Quer para melhorar as condições de serviço à comunidade. A entrada tem o custo de 1 euro, habilitando-se a um prémio que será sorteado no início do espetáculo. Também serão vendidas rifas solidárias.

Famalicão: Já nasceram mais de 900 bebés na maternidade do hospital

Nos primeiros nove meses deste ano nasceram no distrito de Braga 4 880 bebés, sendo que na maternidade do hospital de Famalicão estão contabilizados 931 nascimentos, números registados até ao dia 4 de outubro.

O distrito de Braga é o quarto com mais nascimentos, superado apenas por Lisboa, Porto e Setúbal.

A nível nacional o número de nascimentos tem aumentado, com 65 400 bebés até ao final de setembro, mais 2 173 em comparação com o período homólogo do ano anterior.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referentes ao “teste do pezinho”, que aponta os meses de julho, setembro e janeiro como os que registaram um maior número de bebés a nascer.

Famalicão: Domingo há jogo grande em Nine

A sétima jornada da série A da divisão de honra da AF Braga tem, este domingo, um jogo de grande cartaz e que por tradição arrasta muito público.

Ninense e Viatodos, equipas de freguesias vizinhas, defrontam-se a partir das 15 horas, no Complexo Desportivo da AD Ninense.

A equipa da casa, com menos um jogo, soma 11 pontos e ocupa o terceiro lugar, a dois do líder, o Forjães, enquanto que o Viatodos, também com uma partida a menos, soma 7 pontos e ocupa o sétimo lugar.

Na série B, também no domingo, às 15 horas, o Operário recebe o Gandarela e o Bairro o Santo Adrião.

 

Ex-jogador do FC Famalicão promove treino de futebol para amputados

Miguel Barbosa continua apostado na promoção do futebol para amputados em Portugal e, pela segunda semana consecutiva, promove um treino aberto, no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga. O treino decorre este sábado, a partir das 16 horas.

O jovem de 21, ex-jogador do FC Famalicão, pelo qual se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro deste ano, e ficou sem uma perna.

Miguel, que no final de setembro passado foi recebido, no Centro de Treinos do FC Famalicão, jogou no clube durante quatro épocas.

Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.

Famalicão reconhecido como o concelho com mais Eco-Escolas do país

O concelho de Famalicão é o município nacional com mais Eco-Escolas, com uma cobertura de 100 por cento de escolas públicas, mas também com IPSS, escolas profissionais, privadas e ensino superior envolvidos neste programa. No total foram galardoadas 80 escolas e sete agrupamentos de escolas.

A sessão de entrega do Galardão Eco-Escola 2025 decorreu esta quinta-feira, em Paredes, no Pavilhão Multiusos.

Neste encontro nacional foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelas mais de 2000 escolas que integram o Programa Eco-Escolas e foram entregues as Bandeiras Verdes Eco-Escolas e diversos prémios de projetos EE, num momento de celebração entre alunos, professores e parceiros que contribuem para a educação ambiental e a sustentabilidade.

O vereador Hélder Pereira esteve presente nesta sessão.