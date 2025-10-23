Famalicão: Formação “Empreendedorismo com Futuro” com inscrições gratuitas

A Câmara Municipal de Famalicão, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e o Turismo de Portugal vão dinamizar ações de formação sobre temas do Plano Nacional de Formação Financeira.
A primeira formação é a 11 de novembro, sob o tema “Empreendedorismo com Futuro”, na qual os formandos poderão reconhecer um conjunto de procedimentos para gerir um negócio com valor acrescentado no mercado, bem como controlo económico e financeiro e as condições para o seu sucesso futuro. A formação, para empreendedores, empresários e gestores de pequenas e médias empresas, é de inscrição gratuita em www.famalicaomadein.pt.
Esta ação será guiada por Afonso Cabral, Formador da Bolsa de formadores do Referencial de Formação Financeira, entre as 9h30 e as 13h30, no Museu Bernardino Machado, em Famalicão.
Para mais informações, os interessados devem enviar e-mail para academia.pme@iapmei.pt ou dinamizacao.empresarial@turismodeportugal.pt