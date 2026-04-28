Famalicão: Formação gratuita em desenho e corte a laser

O Município de Vila Nova de Famalicão vai promover, nos dias 9, 23 e 30 de maio, uma formação gratuita na área do desenho e corte a laser, em parceria com a Universidade Lusíada Norte – Famalicão. A formação tem uma duração de 20 horas, em regime presencial. As sessões realizam-se das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias 9 e 23 de maio, e das 09h00 às 13h00, no dia 30.

Os interessados devem inscrever-se em www.famalicaomadein.pt/_famalicao_fablab.

A iniciativa, que visa reforçar as competências digitais e técnicas da comunidade, decorre no Famalicão FabLab – Centro Maker e destina-se a estudantes, empresários e público em geral.

O objetivo é capacitar os participantes para a utilização de ferramentas de desenho assistido por computador (CAD), bem como para a aplicação prática em processos de corte e gravação a laser.

Para além desta formação, o Famalicão FabLab disponibiliza um conjunto de equipamentos e serviços, incluindo impressoras 3D, máquinas CNC, corte a laser, estações de soldadura, bem como iniciativas de educação maker, visitas escolares e apoio à inovação empresarial.