Concelho

Famalicão: Formação gratuita em desenho e corte a laser

O Município de Vila Nova de Famalicão vai promover, nos dias 9, 23 e 30 de maio, uma formação gratuita na área do desenho e corte a laser, em parceria com a Universidade Lusíada Norte – Famalicão. A formação tem uma duração de 20 horas, em regime presencial. As sessões realizam-se das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias 9 e 23 de maio, e das 09h00 às 13h00, no dia 30.

Os interessados devem inscrever-se em www.famalicaomadein.pt/_famalicao_fablab.

A iniciativa, que visa reforçar as competências digitais e técnicas da comunidade, decorre no Famalicão FabLab – Centro Maker e destina-se a estudantes, empresários e público em geral.

O objetivo é capacitar os participantes para a utilização de ferramentas de desenho assistido por computador (CAD), bem como para a aplicação prática em processos de corte e gravação a laser.

Para além desta formação, o Famalicão FabLab disponibiliza um conjunto de equipamentos e serviços, incluindo impressoras 3D, máquinas CNC, corte a laser, estações de soldadura, bem como iniciativas de educação maker, visitas escolares e apoio à inovação empresarial.

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Famalicão: 365 Running Project conquista 2º lugar coletivo no Ultra Trail em Ribeira do Neiva

No passado domingo, a equipa famalicense, esteve em destaque, de forma coletiva e individual no Trail Nascente e Vale do Neiva, que se realizou em Ribeira do Neiva, no concelho de Vila Verde.

A nível coletivo a 365 Running Project conquistou o 2º lugar masculino no Campeonato Regional de Ultra Trail de 45 km.

A título individual, destaque para Pedro Silva, que terminou a prova Ultra Trail de 45 km, em 5h03m, vencendo o escalão sénior masculino. No mesmo escalão, Erick Araújo garantiu o 3ºlugar, com um tempo de 5h24m, Filipe Silva assegurou o 3º lugar no escalão M50. Na mesma prova Bruno Esteves ficou em 7º lugar no escalão M40.

Na distância de 28 km, Ana Freitas foi a vencedora da geral feminina, conquistando igualmente o escalão F50, com um tempo de 3h33m. Na mesma prova destaque, ainda, para Sara Machado que venceu o escalão sénior, ficando ainda em 3º lugar da classificação geral, com um tempo de 3h55m. Na mesma prova, mas no escalão M55, Armando Rodrigues terminou no quarto lugar.

Na prova mais curta, de 18 km, Marko Santos foi segundo da geral e do seu escalão M35, cumprindo a distância em 1h24m. Na mesma prova, mas no escalão M40, Renato Oliveira foi o vencedor e Ricardo Mendonça foi quarto.

Famalicão: Forave proporciona sessão sobre Literacia Financeira

Os alunos da Forave receberam conceitos básicos de Literacia Financeira através da JAP – Junior Achievement Portugal e da Caixa Geral de Depósitos.

Na sessão, dirigida aos estudantes do primeiro e segundo ano da H.O.M.E., empresa pedagógica do curso de Gestão da Forave, foram abordados conceitos básicos de finanças pessoais, orçamento, poupança, consumo consciente, valor do dinheiro e das decisões financeiras, planeamento financeiro e metas.

A aula ocorreu no dia 23 de abril, dinamizada no âmbito do programa JAP Academy – Finanças em ação, pela voluntária da Caixa Geral de Depósitos, Susana Torres, bancária da CGD, licenciada em Relações Internacionais Económicas e Políticas, com mestrado em Economia Monetária Bancária e Financeira.

Os alunos tiveram a perceção da importância de uma boa gestão financeira e do planeamento do seu futuro, participando ativamente nas atividades propostas que exigiam reflexão e consciencialização sobre as necessidades, desejos e prioridades.

 

Famalicão: Município garante que novos desafios obrigam a criar e alterar chefias

Sobre o novo organigrama do Município de Famalicão, aprovado na reunião do executivo da passada semana, o presidente da Câmara explicou aos jornalistas que «cumpre a legislação, como tem que ser». Segundo Mário Passos, a reorganização do organigrama é proporcional às dinâmicas do concelho, «aos novos desafios, à nova realidade, à especialidade que é necessária ter em cada um dos serviços para podermos ser mais eficazes e mais eficientes», explica.

Os novos departamentos, as divisões e as chefias de serviço «têm que existir», e dá como exemplo a Informática, por causa da digitalização, do site, da cibersegurança, da Inteligência Artificial. Este «é um setor que tem de evoluir», sublinha o autarca famalicense.

Mário Passos garante que o preenchimento dos lugares será feito com recurso, sobretudo, aos colaboradores que o município já tem e será feito de «forma paulatina», assume.

Segundo o edil, este trabalho de alteração ao organigrama vem sendo feito há mais de um ano e meio. Foi aprovado sem críticas dos vereadores do PS ou do Chega. A Iniciativa Liberal veio acusar a Câmara de despesismo.

Famalicão: Iniciativa Liberal acusa Câmara de duplicar chefias com a «complacência» do PS e CHEGA

A Iniciativa Liberal de Famalicão manifesta, em comunicado, a sua perplexidade com a aprovação do novo organigrama da Câmara Municipal de Famalicão. Segundo a sua análise, duplica os cargos de chefia e «terá um impacto de aproximadamente 2 milhões de euros anuais nas contas do nosso município». A proposta foi aprovada, na passada semana, na última reunião de Câmara, por sugestão da coligação PSD-CDS «e não merecendo oposição nem dos vereadores do PS, nem do Chega», observou a IL, que esteve a assistir aos trabalhos, por Paulo Ricardo Lopes.

Ainda segundo o coordenador da concelhia da IL, «é de salientar a postura conivente de PS e Chega», por não apresentarem «nenhuma questão, nem tão-pouco se questionar o impacto financeiro desta alteração. Se alguém estava à espera de oposição eficaz por parte destas forças políticas tem aqui a demonstração da falta de defesa do contribuinte famalicense que PS e Chega representam», critica.

Paulo Ricardo Lopes realça que «é lamentável constatar que os interesses dos contribuintes famalicenses não estão defendidos no nosso executivo camarário, estando medidas despesistas a ser aprovadas sem nenhuma oposição. Sendo muito estranho ver partidos que se apresentam contra “tachos e mordomias dos políticos” aprovarem esses mesmos comportamentos»

Assim, a IL sugere que os votantes do PS e Chega questionem de que «lhes valeu o voto, ao verem a incapacidade demonstrada para vigiar os excessos da coligação PSD-CDS».

Famalicão: Academia ARJ Ribeirão vence Nacional de Light-Contact

Sob a égide da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, realizou-se, no passado sábado, dia 25 de Abril, no pavilhão Municipal das Lameiras, o Campeonato Nacional Alex Ryu Jitsu Light-Contact.

Com mais de 180 competidores, tanto da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu como de outros estilos marciais, a Academia Alex Ryu Jitsu Ribeirão Dragonclub venceu coletivamente, seguida pela Academia Alex Ryu Jitsu de Gavião e Academia Alex Ryu Jitsu de Vermoim

O muito público, que encheu o pavilhão Municipal das Lameiras, aplaudiu todos os combates, com especial relevo para os trabalhos nos escalões mais jovens: bambis, infantis, iniciados e juvenis, cujas idades variam entre os 4 e 15 anos.

Individualmente, foram consagrados 64 campeões nacionais de vários escalões etários.

Famalicão: FC Landim celebra 83.º aniversário

O Futebol Clube Landim celebra, esta terça-feira, o 83.º aniversário. A festa começa às 21h00, na sede social do clube, onde será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, seguido de um momento de convívio entre sócios, atletas, dirigentes e simpatizantes.

O clube assinala a data como mais «um marco importante na nossa história, refletindo mais de oito décadas de dedicação, paixão e envolvimento com a comunidade local».