Famalicão: Formação para saber “mexer” na Internet

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão associou-se ao Programa EUSOUDIGITAL, iniciativa inscrita no Plano de Ação de Transição Digital que tem como objetivo promover a literacia digital de um milhão de adultos em Portugal até ao final de 2023.

Quem não souber ainda “mexer” na Internet vai ter oportunidade de participar nas duas sessões programas para realizar a ação de capacitação sobre como dar os primeiros passos na internet. Estas sessões vão ter lugar, no dia 4 de novembro, no Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior (CIIES), em Vale S. Cosme. A sessão manhã decorre das 10h30 às 12h30, e a sessão tarde, das 15h15 às 17h15.

Os interessados nesta formação gratuita devem inscrever-se, através do contacto telefónico: 252320931 ou na sua Junta de Freguesia, indicando a disponibilidade para frequentar a sessão da manhã ou a sessão da tarde.

O programa procura, também, voluntários que se tornem mentores desta formação e aceitem ajudar a sua comunidade partilhando os conhecimentos que já têm. Os mentores, que podem ser os mesmos nas duas sessões, devem ter mais de 18 anos com conhecimentos/utilização digital, e podem também inscrever-se como voluntários na plataforma https://www.eusoudigital.pt/pt/voluntarios/ e fazer a formação de mentores.

Os mentores devem fazer-se acompanhar do Cartão de Cidadão no dia 4 de novembro, no local do evento. Inscrições através do link, até ao próximo dia 26 de outubro: https://bit.ly/3GkfgBf