Famalicão: Formações gratuitas em “Modelação e Impressão 3D”

A próxima iniciativa do Geração Made IN Talks, sobre “Estratégias para Aumentar as Vendas com o Digital”, terá a presença de Roberto Cortez, especialista em marketing digital e vendas online.

A sessão, marcada para 5 de junho, às 16h30, no Famalicão IN HUB, em Vale S. Cosme. vai centrar-se nas ferramentas, plataformas e abordagens que fazem a diferença no aumento das vendas online, explorando estratégias para impulsionar os negócios no ambiente digital.

Dirigida aos empreendedores do ecossistema da Geração Made IN – empresas criadas com o apoio do Gabinete de Apoio ao Empreendedor do Famalicão Made IN -, a iniciativa é, também, aberta a startups, scaleups e empreendedores que pretendem reforçar a sua presença e desempenho no universo digital.

A participação é gratuita, mediante inscrição através do e-mail: madein@famalicao.pt

O programa Famalicão Made IN tem dado um forte estímulo para o aparecimento de novos projetos empresariais e apoiado outros a expandir-se, contribuindo para o crescimento da economia e a criação de postos de trabalho no concelho.