Famalicão: Formandos do Ensino de Adultos estiveram na Turquia

O Município de Vila Nova de Famalicão vai promover, de 17 a 21 de junho, a Semana da Inovação e Ciência, em cooperação com a COTEC, a ANI- Agência Nacional de Inovação e a CCDR-Norte, uma iniciativa integrada no programa de Famalicão Região Empreendedora Europeia.

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal destaca a vontade de “robustecer a nossa capacidade empresarial, desafiar as empresas a trabalhar em rede com o sistema de ensino, centros tecnológicos e de investigação e alavancar esta estratégia no território, de forma a incorporar inovação tecnológica e conhecimento científico nos processos produtivos e nos produtos, acrescentando valor e aumentando a competitividade das nossas empresas”.

O destaque desta Semana da Inovação e Ciência vai para a conferência sobre “Estratégias de Inovação e Oportunidades de Financiamento às Empresas”, que vai decorrer no dia 20, quinta-feira, a partir das 16h00 no CITEVE. As inscrições para a sessão são gratuitas e podem ser feitas em www.famalicaomadein.pt .

Destaque ainda para as Missões de Inovação na TMG, para o Open Day de Inovação no Grupo Celoplás, Inovafil, Porminho, Pafil, Primor e VLB, e para a apresentação do Prémio PME Inovação COTEC-BPI.

PROGRAMA SEMANA DA INOVAÇÃO E CIÊNCIA | 17 a 21 JUNHO

17 de Junho

Reunião do Conselho Estratégico de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Local: TMG

Hora: 08H30

Open Day Inovação

Local: TMG

Hora: 14H30

18 de Junho

Missão Inovação

Local: Grupo Celoplás, Inovafil, Pafil, Porminho, Primor, VLB

Hora: 09H00 – 18H00

19 de Junho

Clubes de Ciência Viva – Demonstrador Ciência Cidadã

Local: Casa do Território

Hora: 14H30

Lançamento do Prémio PME Inovação COTEC-BPI

Local: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Hora: 17H00

20 de Junho

Conferência “Estratégias de Inovação e Oportunidades de Financiamento às Empresas”

Local: CITEVE

Hora: 16H00

Abertura

16H15: Sistema Regional de Inovação do Norte

Ricardo Simões, Diretor de Inovação da CCDR-NORTE

16H30: Estratégia de Especialização Inteligente do Norte, políticas e processos de inovação

Paulo Santos, Chefe de Divisão de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Regional da CCDR-NORTE

16H45: Oportunidades de financiamento Europeu, Nacional e Regional a Empresas nas áreas da Inovação e da I&DT

Mafalda Dourado, Coordenadora de Assuntos Internacionais da ANI – Agência Nacional de Inovação

Júlio Pereira, Autoridade de Gestão do NORTE2030

17H15: Mesa redonda: diálogo entre Representantes de Empresas e Representantes do Sistema Científico e Tecnológico

Braz Costa, Diretor Geral do CITEVE

Liliana Ferreira, Diretora da Fraunhofer Portugal AICOS

Pedro Oliveira, Administrador da LEICA

Jorge Laranjeira, Gestor de Inovação, MoldIT Industries

17H45: Q&A/Networking

Dia 21 Junho

Apresentação do Projeto do Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior

Local: CIIES

Hora 10H30