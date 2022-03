Famalicão: Forte chuva deixa zona junto às escolas, no centro da cidade, alagada (c/vídeo)

Gasolineiras recusam dar explicações sobre porque subiram preços acima do previsto

Tal como já havia sido noticiado, a maioria das gasolineiras optaram por, nesta segunda-feira, fazerem aumentos superiores aos previstos.

A explicação para esta situação acaba por ser simples: Uma vez que em Portugal não existe fixação administrativa de preços, cada gasolineira aplica os valores que quiser, podendo, desta forma, aumentar a sua possível margem de lucro.

A CNN Portugal refere que entrou em contacto com a BP, GALP e REPSOL, com o objetivos de ter esclarecimentos sobre esta matéria mas BP e GALP acabaram por não se pronunciar, apesar das diversas tentativas de contactos. Já a Repsol argumentou que “as variações de preços dos combustíveis no início da semana refletem a média das cotações internacionais de cada combustível na semana anterior”.