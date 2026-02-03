Concelho, Cultura

Famalicão: Fórum Cultura.30 reuniu mais de 100 agentes culturais

O Município de Famalicão promoveu, no último sábado, o 1º Fórum Cultura.30, uma sessão de trabalho participada que reuniu cerca de 100 agentes culturais do concelho, representantes de entidades parceiras e colaboradores de diversos serviços da autarquia.

Na Casa das Artes de Famalicão foi apresentado um enquadramento das políticas culturais em Portugal e na Europa e os desafios que se colocam aos protagonistas da atividade cultural em Vila Nova de Famalicão.

O programador e produtor cultural Luís Sousa Ferreira foi o orador convidado e destacou a importância de colocar a cultura no centro da vida coletiva e das políticas públicas, enquanto fator transformador do território, fundamental para a democracia.

Todos os presentes colaboraram no desenvolvimento de ideias e propostas que serão tidas em conta no futuro Plano de Ação para a Cultura no concelho.

No final do encontro, a vereadora da Cultura, Susana Pereira, reforçou “o compromisso do Município em construir um plano útil e exequível, ancorado na escuta e na participação”. A autarca sublinhou ainda “a importância de transformar o diagnóstico e os contributos recolhidos em medidas concretas, com prioridades claras e impacto efetivo em Vila Nova de Famalicão”.

Famalicão: AVC sagra-se campeão distrital

A equipa sénior do AVC, que milita 3.ª divisão, sagrou-se campeã regional. O conjunto famalicense somou 14 triunfos em 14 jogos disputados nesta fase, cedendo apenas 3 sets nas partidas disputadas.
Na fase seguinte, o AVC vai encontrar dois conhecidos (CART E VC Braga) que se apuraram no distrito de Braga e Académica de Espinho (campeã regional Porto), Atlântico da Madalena, Juventude Pacense, Infesta FC e Frei GIL, apurados da mesma zona.
O treinador Vítor Oliveira antecipa «jogos muito complicados. Estas equipas estão habituadas a estas andanças e nós somos novatos. Além do mais, estes clubes contam com atletas mais experientes e a nossa equipa ainda tem como base muitas sub-21». Mesmo assim, avisa que «somos ambiciosos e se abrirem uma brecha nós vamos aproveitar; podem contar connosco», garante.
A fase seguinte começa no fim de semana de 14 e 15 de fevereiro com o sorteio a realizar-se na próxima quarta-feira.

Famalicão: Empresa envia 2 mil metros de lona para proteger telhados na região de Leiria

A empresa famalicense Toldos Carvalho doou 2 mil metros de lona, para apoiar as populações afetadas pelo mau tempo da última semana, na região de Leiria.

Com esta oferta, a empresa pretende auxiliar na resposta imediata às necessidades das pessoas afetadas, minimizando os impactos provocados pelo mau tempo nas suas habitações.

Recorde-se que a região de Leiria foi sujeita a uma tempestade nunca antes vista em Portugal, com ventos a ultrapassarem 180 quilómetros por hora, provocando a queda de estruturas, árvores e deixando muitos telhados descobertos, expondo famílias e empresas às condições meteorológicas adversas que ainda se mantêm.

Famalicão: Estão à venda os bilhetes para a receção ao AFS

Na próxima segunda-feira, o FC Famalicão recebe o AFS, partida da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendada para as 18h45. Os ingressos para este encontro faz parte de uma campanha do clube – Pack 2 Jogos por 1 -, através do qual podem ser adquiridos bilhetes para as receções ao AFS e ao Casa Pia AC (no dia 23 fevereiro) por 5 euros (sócios) e 10 euros (público). Esta campanha apenas está disponível em https://bit.ly/45HLDbw (não está em vigor na Loja Oficial).

Caso pretenda apenas adquirir bilhete para o jogo com o AFS, poderá fazê-lo na Loja Oficial ou emhttps://bit.ly/45HLDbw,sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 1 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis.

Famalicão: Gonçalo Santos novamente chamado à seleção nacional sub-16

A seleção nacional sub-16 começa a preparar, no próximo domingo, o Torneio do Algarve e dos convocados faz parte o famalicense Gonçalo Santos, jogador do FC Porto.

Neste momento de preparação, a Equipa das Quinas defronta as congéneres do Japão (a 12 de fevereiro), Países Baixos (14 de fevereiro) e Alemanha (17 de fevereiro), com todos os encontros a terem lugar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

O treinador nacional, Filipe Ramos, chamou 22 jogadores.

Famalicão: Voluntariado Hospitalar celebra o Dia Mundial do Doente

Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital de V.N. de Famalicão assinala, a 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente.

Para a tarde deste dia estão agendadas algumas iniciativas. Uma eucaristia, às 14h30, por todos os doentes e cuidadores, presidida pelo padre Vítor Ribeiro; às 15h15 realiza-se a sessão de abertura, na sala R1; às 16 horas, decorre a visita e distribuição de lembranças aos doentes pelos diferentes serviços do hospital.

Famalicão: Mário Jorge já não é treinador da AD Oliveirense

Contratado em outubro passado, naquele que foi um regresso à Associação Desportiva Oliveirense, Mário Jorge e os seus adjuntos Ricardo Correia e Carvalhinho deixam o comando técnico da equipa sénior, anunciou o clube.
A AD Oliveirense agradece «profundamente todo o contributo, dedicação, profissionalismo e forma exemplar como sempre representaram as cores da Oliveirense. A Mário Jorge, que é um verdadeiro gentleman, um senhor do futebol, o nosso sincero obrigado».
A AD Oliveirense compete na pró nacional da AF Braga onde é décima quinta, com 22 pontos, após 20 partidas.