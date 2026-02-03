Famalicão: Fórum Cultura.30 reuniu mais de 100 agentes culturais

O Município de Famalicão promoveu, no último sábado, o 1º Fórum Cultura.30, uma sessão de trabalho participada que reuniu cerca de 100 agentes culturais do concelho, representantes de entidades parceiras e colaboradores de diversos serviços da autarquia.

Na Casa das Artes de Famalicão foi apresentado um enquadramento das políticas culturais em Portugal e na Europa e os desafios que se colocam aos protagonistas da atividade cultural em Vila Nova de Famalicão.

O programador e produtor cultural Luís Sousa Ferreira foi o orador convidado e destacou a importância de colocar a cultura no centro da vida coletiva e das políticas públicas, enquanto fator transformador do território, fundamental para a democracia.

Todos os presentes colaboraram no desenvolvimento de ideias e propostas que serão tidas em conta no futuro Plano de Ação para a Cultura no concelho.

No final do encontro, a vereadora da Cultura, Susana Pereira, reforçou “o compromisso do Município em construir um plano útil e exequível, ancorado na escuta e na participação”. A autarca sublinhou ainda “a importância de transformar o diagnóstico e os contributos recolhidos em medidas concretas, com prioridades claras e impacto efetivo em Vila Nova de Famalicão”.