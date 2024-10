Famalicão: Fórum Económico debate a inteligência artificial e o seu impacto nas empresas e na economia

O Fórum Económico, que vai decorrer na tarde da próxima terça-feira, sob o tema “Inteligência Artificial e Criatividade. Pode a cópia superar o original?”, conta com as presenças de João Rui Ferreira, secretário de Estado da Economia, e do comentador Luís Marques Mendes.

A participação nesta iniciativa, que assinala o décimo aniversário do Famalicão Made In, é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória até à lotação da sala, ou até ao final do dia 21 de outubro em www.jn.pt/d/conferencias/.

Na quinta edição deste fórum, que terá lugar na Casa das Artes, a partir das 14h30, também estará a administradora da TMG, Isabel Furtado, e a cientista, professora catedrática e ex-Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Neste encontro, promovido pelo município e pelo Jornal de Notícias/TSF, o debate decorrerá sobre as questões relacionadas com a inteligência artificial e a forma como as tecnologias emergentes estão a transformar as empresas e a economia.

A abertura estará a cargo do presidente da autarquia, Mário Passos, e do diretor de Jornal de Notícias, Vítor Santos, que antecedem a intervenção do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira.

Pelas 15 horas, seguem-se as intervenções do filósofo e ensaísta Daniel Innerarity (depoimento gravado), um dos pensadores mais influentes a nível mundial, e de Luís Marques Mendes.

Pelas 15h45, tempo para o painel “Criar, criar, criar. A Transição Digital é uma locomotiva”, com moderação de Manuel Molinos, diretor-geral digital do JN, e as intervenções de Gil Sousa, cofundador da ESI-Robotics, Isabel Furtado, Elvira Fortunato, Pedro Santos, vice-presidente da ACEPI (Economia Digital Portugal), e Luís Borges Gouveia, professor catedrático na Universidade Fernando Pessoa.

O encerramento será feito pelo vereador da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Famalicão, Augusto Lima.