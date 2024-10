Famalicão: Fotógrafo de Santa Maria da Feira vence Maratona Fotográfica

O vencedor da 12ª edição da Maratona Fotográfica de Vila Nova de Famalicão é Alexandre Francisco Resende Santos, de 33 anos, de Santa Maria da Feira. «Não estava nada a contar com o primeiro lugar. Surpresa. Fiquei muito contente», referiu o vencedor que leva para casa 500 euros.

Em segundo lugar ficou Bruno Ismael da Silva Alves, designer gráfico, residente na Póvoa de Lanhoso que arrecadou 200 euros. O 3.º prémio foi atribuído a Rui Pedro Brites de Sousa, apaixonado por fotografia que veio do Estoril e leva 100 euros.

O júri do concurso, organizado pela Associação Caixa de Imagens, resolveu atribuir quatro menções honrosas: Carlos André Barroso Ferreira, no tema “Paisagem”; Fernando Miguel da Silva Santos, no tema “Texturas”; a Miguel Jorge Alves de Sousa Santos, no tema “Auto-Retrato Criativo” e Rui Jorge Pessoa Neto, no tema “Sábado”.

Os vencedores receberam os prémios sábado, dia 26 de novembro, no auditório da Casa do Território. Casa cheio para um reencontro quase um mês depois, uma vez que a Maratona Fotográfica decorreu no dia 14 de setembro pelas ruas e lugares icónicos da cidade.

A cerimónia contou, ainda, com a presença de Pedro Macieira, em representação do Município de Vila Nova de Famalicão; Maria Orminda Marques, em representação da Continental; e João, Magister da Tuna Académica da Universidade Lusíada de Famalicão.

«Qualidade das fotografias vencedoras eleva a Maratona Fotográfica de Famalicão», afirma a organização, que desde 2011 realiza este evento, que promove a fotografia, os fotógrafos e o património do concelho. Aquelas que foram consideradas as melhores fotografias serão expostas nos museus e outros locais públicos para que possam ser apreciadas.

Este evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, da Caixa de Crédito Agrícola do Médio Ave, da Continental, da ENIF e das Edições Centro Atlântico

Para o sucesso da mesma, contou ainda com a colaboração da Fundação Cupertino Miranda e da Tuna Académica da Universidade Lusíada de Famalicão.