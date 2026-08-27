A 26 de setembro decorre a 14.ª edição da Maratona Fotográfica de Famalicão, com prémios monetários de mil euros: 500 para o vencedor; o segundo recebe 300 euros e o terceiro200 euros. Mas há, ainda, outros prémios oferecidos por parceiros da iniciativa, com vouchers que variam entre 10 e os 125 euros.

Promovida pela Associação Caixa de Imagens (ACI), a iniciativa continua a desafiar fotógrafos amadores e profissionais a olhar para Vila Nova de Famalicão através de uma “nova” lente. Ao longo do dia, são lançados oito temas que testam a criatividade, a capacidade de observação e a sensibilidade artística de cada participante. Captar o inesperado, descobrir novos ângulos e contar histórias através de uma fotografia é a missão.

A Maratona Fotográfica de Famalicão é, assim, uma experiência de descoberta e partilha que leva os concorrentes a percorrerem ruas, praças e espaços emblemáticos da cidade, contactam com a comunidade e descobrindo diferentes facetas da cidade.

As inscrições podem ser feitas em www.caixadeimagens.pt e têm um custo de 10€ ou 15€, consoante a idade, incluindo kit de boas-vindas.

O júri poderá, ainda, atribuir menções honrosas, no valor de 50€, aos trabalhos que se destaquem pela sua qualidade e criatividade.

No dia 26 de setembro, «Famalicão volta a estar à espera de quem gosta de fotografar. Porque uma cidade pode ser a mesma, mas nunca é vista da mesma forma por duas pessoas», promete a ACI.