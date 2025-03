Famalicão: Fradelos recebeu Mário Passos em mais um roteiro ‘Presidência de Proximidade’

Na passada terça-feira, Fradelos foi a freguesia que acolheu mais uma das visitas de Mário Passos, Presidente da Câmara, pelo território famalicense. O autarca visitou a obra feita na maior freguesia do concelho em área, os projetos em curso e analisou outros investimentos a fazer.

A tarde começou com o almoço no Centro Escolar de Sapugal e seguiu depois para a NFI- Nouvelles Fermetures, indústria de alumínio que emprega cerca de 350 trabalhadores e tem em França o mercado preferencial para as portas e janelas de alumínio que produz.

O Presidente da Câmara conversou com o autarca da freguesia e com o movimento associativo, como é já habitual. O presidente da Junta de Fradelos fez referência à requalificação do adro da igreja como uma obra que gostaria de concretizar em breve, estando atualmente o projeto de arquitetura em fase de execução. Adelino Costa apontou ainda a requalificação da rua do Sapugal e as obras de requalificação e alargamento da Casa da Cultura, onde está instalada a Associação Musical Educativa de Fradelos, que pretende alargar espaços para atividades.

O investimento na rede viária tem sido uma aposta, como são exemplos as Ruas Lusíada, da Independência, Rua da Quinta e Rua da Maruja, requalificadas com um apoio municipal na ordem dos 90 mil euros.

“Por via dos protocolos com as juntas de freguesia tem sido possível concretizar obras como estas e esta ligação tem sido muito profícua”, afirmou Mário Passos.

Com os movimentos da freguesia foi discutida a construção de um novo parque desportivo para o Grupo Desportivo de Fradelos, uma ambição do clube que já identificou um terreno para concretizar o projeto.

Na próxima semana, o roteiro ‘Presidência de Proximidade’ vai passar pela freguesia de Vermoim.