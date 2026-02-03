Famalicão: Francisca Pinho e Gabriela Teixeira são campeãs nacionais

No Campeonato Nacional de sub-21 Latinas e Campeonato Nacional de 10 Danças em Solos, disputados no passado sábado em Albufeira, a Gindança esteve em destaque. Na prova de solos, Francisca Pinho sagrou-se campeã nacional em Juniores 2 Iniciados. Nas sub-21 Latinas, Rodrigo Vieira e Gabriela Teixeira (famalicense que fez par com o atleta da D2E do Seixal) sagraram-se campeões nacionais, garantindo automaticamente, a nomeação para representar Portugal no Campeonato do Mundo da presente época. Ainda nesta categoria, Tomás e Lara alcançaram o quinto lugar na estreia neste novo escalão.

Paralelamente a estas importantes provas, vários atletas disputaram a primeira jornada da Taça de Portugal. Leonardo e Lara conquistaram o primeiro lugar em Standard e Latinas, na categoria Juvenis 2 Iniciados. Guilherme e Matilde venceram em Juniores 2 Iniciados. Já Tomás e Lara venceram em Adultos Pré-Open e garantiram ainda o quinto lugar em Adultos Open.