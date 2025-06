Famalicão: Francisco Barreiro lidera movimento independente candidato a Famalicão/Calendário

A Mostra Comunitária “Recordar Vermoim” começou na noite desta quinta-feira, com a sessão solene do Dia da Freguesia, e prossegue até sábado.

Teatro, dança, música e um torneio de matraquilhos humanos constam do programa que hoje começa às 19 horas. Esta sexta-feira, há aula de pilates, representação teatral dos alunos das escolas da Estalagem e Agra Maior, música com a banda Trio d´Ataque e com o Dj Vítor Oliveira.

Na manhã de sábado, há rastreios de saúde; a tarde abre com o passeio de bicicletas antigas, torneio de matraquilhos humanos, atuação do grupo de ginástica Zumba ACV, demonstrações pela Academia Alex Ryu Jitsu e música com a banda Mr. Gang e o DJ Heart Beater.

Estas iniciativas decorrem no adro da capela Nossa Senhora do Amparo.