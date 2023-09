Famalicão: Francisco e João no Europeu de xadrez

A primeira edição do Torneio Internacional de Famalicão em hóquei em patins disputa-se desta sexta-feira a domingo, em Riba de Ave. Tendo como palco o Parque das Tílias, no primeiro dia, às 20 horas, defrontam-se o FAC e os espanhóis do Deportivo Liceo; às 21h50, decorre a cerimónia de abertura, seguindo-se, às 22 horas, o jogo entre o Riba d´Ave/Sifamir e os franceses do Sacra Saint-Omer.

No dia 9, às 17 horas, é a vez do FAC defrontar o Sacra Saint-Omer e, duas horas depois, o conjunto ribadavense mede forças com o Deportivo Liceo. Para o último dia, domingo, às 15h30, defrontam-se espanhóis e franceses e, às 17h30, um sempre esperado Riba d´Ave/Sifamir-FAC. A cerimónia de encerramento decorre a partir das 19 horas.

Foto: Riba d´Ave/Sifamir (Facebook)