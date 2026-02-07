Famalicão: Francisco Fernandes é campeão nacional

Um assalto ocorrido na madrugada deste sábado obrigou ao encerramento, durante a manhã, da loja de um posto de combustível em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão.

Segundo avança o jornal O Minho, encapuzados terão forçado a entrada no estabelecimento por volta da 01:00, depois de partirem o vidro da porta principal. O objetivo seria retirar dinheiro da caixa, mas, não encontrando qualquer valor, acabaram por levar tabaco e alguns doces antes de fugirem, já com o alarme ativado.

Os danos causados, incluindo a substituição do vidro, representam um prejuízo de cerca de três mil euros, aos quais se juntam os produtos furtados e as perdas resultantes do encerramento temporário da loja.

A GNR deslocou-se ao local, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária.