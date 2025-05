Famalicão: Francisco Fernandes vence os 80 metros e o salto em comprimento

Os atletas da equipa Papa Léguas de Famalicão competiram, no passado fim de semana, no Torneio Nacional Olímpico Jovem. Na pista de Atletismo Manuela Machado, em Viana do Castelo, o grande destaque vai para Francisco Fernandes que venceu os 80 metros, com a melhor marca portuguesa de sempre (8´´.84), tornando-se no primeiro atleta sub-16 a baixar dos 9 segundos, e no salto em comprimento, com 6,29 metros. Também fez parte da estafeta de 4×80 metros que se classificou em quarto lugar.

Inês Ribeiro (sub-16) foi segunda no salto em comprimento (5,06 metros), sétima no triplo salto (10,26 metros) e quarta na estafeta de 4×80 metros; Francisco Azevedo (sub-18) foi sexto nos 400 metros barreias (57´´.73) e quinto na estafeta medley; Sara Lopes (sub-18) foi sétima no lançamento do peso (11.27 metros); e Jéssica Oliveira (sub-16) terminou no décimo primeiro lugar o lançamento do martelo (25.03 metros).

Nesta competição participaram as seleções distritais do Continente e das Regiões Autónomas da Madeira e Açores, com atletas dos escalões sub-16 e sub-18.

A equipa famalicense foi a segunda com mais atletas (cinco) selecionados para representar a Associação de Atletismo de Braga neste Torneio Nacional, só superada pelo S.C. de Braga.