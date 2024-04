Famalicão: Francisco Moura garante que a equipa vai com confiança ao Dragão

Francisco Moura transmitiu aos adeptos do FC Famalicão uma mensagem positiva sobre o próximo jogo, no sábado, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, às 18 horas. Garante que a equipa vai lutar pelos três pontos e pela terceira vitória consecutiva no campeonato. «Vai ser um jogo difícil porque temos pela frente um grande clube, mas temos atributos para conseguir competir. Se tivermos coragem e audácia e quisermos ganhar, as coisas acabarão por nos ser favoráveis», exprimiu o atleta, em declarações às redes sociais do FC Famalicão.

O defesa esquerdo sente que a equipa tem vindo a crescer e «está a assimilar as ideias do mister. Tivemos pouco tempo (com Armando Evangelista), mas é sempre melhor jogar sobre vitórias. Estamos a crescer como equipa e isso é bom para nós», sublinhou.

Francisco Moura falou também da sua carreira individual, há dois anos ao serviço do “Fama”, depois do SC de Braga. «Sinto que tenho vindo a crescer de jogo para jogo, a fazer jogos com regularidade e isso tem sido importante para mim», analisa. «É uma tática diferente. No SC Braga atacava mais. Tive que mudar um pouco o meu jogo, ser melhor a defender e sinto que estou melhor nesse aspeto», notou, agradecendo à equipa o contributo ao seu próprio crescimento individual como jogador. Deixou também uma palavra de apreço aos adeptos do FC Famalicão e à direção do clube, pelo esforço em criarem condições para o bem-estar dos atletas. «Quando cheguei não tinha tantas condições. Tem evoluído bastante, porque as pessoas à frente do clube têm feito um grande trabalho», conclui, mas com o desejo de ver o FC Famalicão crescer ainda mais.

Foto: FC Famalicão