Famalicão: Francisco Rodrigues é campeão regional de corta-mato

Na tarde do passado sábado, em Barcelos, o atleta famalicense sagrou-se campeão regional de corta-mato.

Francisco Rodrigues, que representa o SC Braga, cumpriu a distância em 23.16, seguido dos atletas do Santa Tecla, Samuel Freire e André Pereira, com tempos de 23.25 e 23.32, respetivamente.

Famalicão: EARO sagra-se Campeã Regional nos Escalões Jovens

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou, no último sábado, no VIX Corta-Mato de Barcelos, uma prova organizada pela Associação Amigos da Montanha. Em simultâneo, decorreu o Campeonato Regional de Corta-Mato Longo da Associação de Atletismo de Braga, referente à época 2025/2026, para os escalões de Iniciados a Veteranos.

A equipa de Joane participou com 25 atletas e conseguiu vários pódios. A nível individual, destaque para Diana Cunha que foi segunda classificada em benjamins A, Luís Neto foi o segundo melhor em Benjamins B e Luísa Castro foi segunda em Iniciadas. Tomás Ramos subiu ao terceiro lugar do pódio em Iniciados, Ana Pereira ficou na segunda posição em Juvenis Femininos e ainda Francisco Barros e Tiago Silva foram segundo e terceiro, respetivamente, em Juvenis Masculinos.

A nível coletivo, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira sagrou-se Campeã Regional Coletiva nos dois escalões, feminino e masculino.

Famalicão: Associação de Dadores de Sangue oferece prendas aos filhos dos dadores

A exemplo dos anos anteriores, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove a “Festa de Natal” dedicada aos filhos dos dadores de sangue.

O evento, que se realiza na Casa das Artes, na tarde do dia 21 de dezembro, contempla as crianças dos 0 aos 10 anos de idade (inclusive). Para tal, devem ser inscritas até ao dia 14 de dezembro (inclusive), por mensagem para o telemóvel 960 360 770 (Hugo Silva) ou através do preenchimento do formulário disponível nas redes sociais. Deve ser mencionado o nome completo do Dador ou Dadora, o nome completo e idade da criança, sendo que, só serão inscritas as primeiras 200 crianças.

«O PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga»

As eleições autárquicas de 12 de outubro «confirmaram que o PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga. Demonstrámos que sabemos conquistar a confiança das pessoas com base no trabalho, na proximidade e na competência das nossas equipas autárquicas», firmou Paulo Cunha, na noite da passada sexta-feira.

Na primeira assembleia distrital do PSD, depois do ato eleitoral, o famalicense considerou que a vitória em Guimarães teve um elevado valor histórico, porque «representa não apenas a mudança política num dos concelhos mais emblemáticos do país, mas também a prova de que o PSD está unido e preparado para servir melhor os cidadãos».

No momento de balanço eleitoral, o líder da Distrital, Paulo Cunha, elogiou o empenho «e a dedicação dos candidatos apresentados nos 14 concelhos do distrito», sublinhando o trabalho desenvolvido em cada território. O PSD manteve a liderança em nove câmaras municipais, destacando as vitórias em Guimarães e Cabeceiras de Basto.

O resultado assume «particular relevância» ao verificar-se que o PSD conquistou o triplo das autarquias do Partido Socialista, que apenas venceu em três municípios do distrito.

Outro marco histórico, considerou Paulo Cunha, foi a vitória nos quatro concelhos do Quadrilátero Urbano — Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão —, «um feito inédito na história democrática portuguesa. Com esta conquista, o PSD passa a liderar os quatro maiores concelhos do distrito e quatro das maiores cidades do país».

A Distrital destacou ainda «o excelente desempenho eleitoral de vários autarcas social-democratas», por exemplo o de Mário Passos, em Famalicão, que foi o 8.º autarca com mais votos a nível nacional.

Em Guimarães, no Teatro Jordão, a sessão começou com um voto de pesar e um minuto de silêncio em memória de Pinto Balsemão, fundador do partido.

Famalicão: Aula de zumba solidária em Avidos para ajudar o pequeno Vicente

No próximo domingo, às 10h30 vai realizar-se uma aula de zumba solidária a favor do Vicente, um menino de 7 anos, natural de Avidos que sofre de atrofia muscular tipo 1 e precisa de várias terapias.

A iniciativa vai acontecer no multiusos de Avidos, situado na rua do largo da igreja e a participação tem um custo de 3 euros que revertem na totalidade para o Vicente e a sua família.

No dia de evento haverá ainda venda de café e bolo.

Famalicão: Ana Azevedo distinguida com o Prémio de Excelência

A jogadora de futsal, atualmente a representar o Nun ‘Álvares, recebeu, na noite deste domingo, a distinção maior da Gala do Desporto de Famalicão: Prémio Excelência.

Ana Azevedo, a mais internacional de sempre da seleção nacional, com 139 jogos, despontou e conquistou os primeiros títulos ao serviço do FC Vermoim. Terminado este projeto desportivo, foi para o Santa Luzia e, depois, para o Nun ‘Álvares onde, na época passada, venceu o título nacional.

Está, também, convocada para a seleção nacional, da qual é a capitã, que brevemente vai disputar o campeonato do mundo.

Quanto a outras distinções, com o galardão Famalicenses d’ Ouro, o FC Famalicão, futsal, foi considerado a Associação/Clube Desportivo do Ano pela conquista do título nacional da segunda divisão e consequentemente subida à primeira divisão;
Árbitro do Ano: Patrícia Carneiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão);
Treinador do Ano: Hugo Azevedo (Seleção Nacional de Hóquei em Patins);
Atleta Revelação Feminino: Rita Cunha (Sporting Clube de Braga);
Atleta Revelação Masculino: Tiago Pereira (Sport Lisboa e Benfica);
Dirigente do Ano: Mário Oliveira (Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis A2D);
Evento Desportivo do Ano: XV Jogos do Eixo Atlântico (Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular).

Na décima edição da gala, que decorreu na noite deste domingo, no Pavilhão Municipal, foram, também, distinguidas mais de duas centenas de atletas e clubes pelos títulos nacionais e internacionais alcançados ao longo da época desportiva.

Famalicão perde em casa com o Porto (0-1)

O FC Famalicão perdeu este domingo, frente ao FC Porto por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga. A partida decorreu ao final da tarde, no Estádio Municipal.

O único golo do encontro surgiu aos 36 minutos, por intermédio de V. Froholdt, após assistência de Francisco Moura. Apesar da boa reação dos famalicenses, que tiveram várias oportunidades, com destaque para um remate de Zabiri ao poste, o Famalicão não conseguiu concretizar.

O encontro foi disputado até ao último minuto, com a equipa da casa a pressionar em busca do empate, mas o FC Porto segurou a vantagem e levou os três pontos.