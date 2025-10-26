Famalicão: Francisco Rodrigues foi o melhor português da “meia” de Valência

O atleta famalicense, que representa o SC Braga, foi o primeiro português a cortar a linha de meta da meia maratona de Valência.
Este domingo, Francisco Rodrigues cumpriu a distância em 1:03:56, sendo o 51.º da geral e o 48.º no escalão sénior.
O SEAT Ibiza que havia sido furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, foi recuperado nas últimas horas pelas autoridades em Vila Nova de Gaia.
O veículo tinha sido levado por um suspeito que entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse. A ação, que durou apenas cerca de cinco minutos, ficou registada numa câmara de vigilância.
De acordo com fontes próximas ao caso, o SEAT Ibiza foi encontrado com vários estragos, embora ainda não tenham sido revelados todos os detalhes sobre a extensão dos danos ou a identificação do suspeito. As autoridades continuam a investigar o caso, agora com novas pistas resultantes da recuperação do veículo.
Um motociclista ficou ferido depois da mota onde seguia ter colidido com um veículo ligeiro de passageiros, na manhã deste domingo, na estrada Famalicão – Póvoa, em Cavalões.
O acidente aconteceu cerca das 11h10 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.
A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.
A GNR tomou conta da ocorrência.
A Praça Mouzinho de Albuquerque, em Famalicão, vai acolher este ano a tradicional roda gigante, com uma altura entre os 25 e os 30 metros, que anteriormente estava localizada em frente à Fundação Cupertino de Miranda. Neste novo local, vai nascer um Mercadinho de Natal Infantil, com uma área de diversões para as crianças.
De acordo com a informação disponível online, entre as atrações estão uma mini roda, um mini carrossel parisiense, um mini comboio, uma rampa/escorrega e uma tenda com uma experiência de realidade virtual.
A pista de gelo, também confirmada para o natal de Famalicão, vai-se manter na Praça D.Maria II, em tenda fechada.
Os divertimentos deverão entrar em funcionamento a 22 de novembro, altura em que deve arrancar a campanha de Natal em Famalicão que começa com o ligar da iluminação, ao final da tarde.
Uma colisão entre duas viaturas provocou, na noite deste sábado, cinco feridos em Famalicão, na Avenida Tomás Pereira, na freguesia de Gavião.
De acordo com informações dos Bombeiros Famalicenses, que estiveram no local com 15 operacionais e cinco viaturas, uma das vítimas teve de ser desencarcerada do interior do automóvel devido ao impacto do acidente.
As cinco pessoas envolvidas foram transportadas para o Hospital de Famalicão, apresentando ferimentos ligeiros.
O alerta para o sinistro foi dado às 20h.
A GNR tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias do acidente.
O Famalicão Central Park, antigo Lago Discount, continua a ganhar nova vida. O espaço prepara-se para acolher a cadeia de lojas JD Sports / Sport Zone, uma das maiores marcas de retalho desportivo em Portugal e na Europa.
A nova loja vai destacar-se pela dimensão e pela oferta diversificada, desde vestuário e calçado a equipamentos desportivos de marcas de referência. Com um conceito moderno, urbano e voltado para o bem-estar, o espaço promete atrair tanto os apaixonados por desporto como quem procura moda e estilo num só lugar.
Este investimento surge no âmbito da transformação em curso no Famalicão Central Park, adquirido há cerca de um ano pelo empresário Mário Ferreira. Desde então, o antigo Lago Discount tem vindo a ser requalificado, com melhorias nas infraestruturas, novos espaços comerciais, serviços e uma imagem mais contemporânea.
Este domingo, dia 26 de outubro, tomam posse os novos membros da Assembleia e da Câmara Municipal de Famalicão, eleitos no dia 12 de outubro. A sessão está marcada para as 16h30, na Casa das Artes de Famalicão, presidida por João Nascimento, presidente da Assembleia Municipal.
Na sessão serão empossados os 11 vereadores que vão integrar o executivo municipal: seis pela coligação sustentada pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo CDS – Partido Popular (CDS-PP), quatro pelo Partido Socialista (PS) e um pelo Chega, partido que entra pela primeira vez neste órgão autárquico.
Para a Assembleia Municipal tomam posse 40 deputados: 20 da coligação PSD/CDS-PP, 14 do PS, quatro do Chega e um da Coligação Democrática Unitária (CDU) e outro da Iniciativa Liberal. Integram também os 39 Presidentes de Junta de Freguesia que, em conjunto com os deputados eleitos, vão eleger nesta primeira sessão da Assembleia do novo ciclo autárquico o primeiro e o segundo secretários do órgão.
A coligação Mais Ação, Mais Famalicão PSD/CDS-PP, liderada por Mário Passos, venceu as eleições para a Câmara Municipal com 49,68% dos votos, tendo merecido a confiança de 41 197 eleitores famalicenses. A coligação também venceu para a Assembleia Municipal, com 46,49% dos votos (38 550 votos).