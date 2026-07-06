Famalicão: Francisco Rodrigues vence a 36. ª Corrida de São Pedro

A prova realizou-se na manhã deste domingo, na Póvoa de Varzim, e contou com a vitória do atleta do SC Braga.

Francisco Rodrigues, natural de Vila Nova de Famalicão, cumpriu a distância de 10 quilómetros em 29 minutos e 24 segundos, garantindo a vitória numa das provas mais emblemáticas do atletismo de estrada.

A completar o pódio ficaram Miguel Borges, que terminou na 2. ª posição, com o tempo de 29 minutos 41segundos, e Bernardo Rocha, 3. º classificado, ao concluir a prova em 30 minutos e 09segundos. Em femininos, venceu Carla Rocha (33:43), seguida de Mónica Silva (S. Salvador do Campo) e Rafaela Fonseca (Beira-Mar).

O evento contou ainda com uma caminhada solidária de cinco quilómetros, cuja receita reverteu a favor dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.

A prova foi coorganizada pelo CDC Navais e pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, com a colaboração da BikeService, da Associação de Atletismo do Porto e do Conselho Regional de Arbitragem.

Tiago Torres