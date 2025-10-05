Famalicão: Francisco Rodrigues vence “meia” de Ovar

Famalicão esmaga (18-0) na Taça de Portugal
O FC Famalicão goleou, 18-0, o Castêlo da Maia na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Na tarde deste domingo, no campo n.º 2 do Estádio Municipal, o conjunto famalicense chegou ao intervalo a vencer por 10-0.
Para esta goleada contribuíram Andreia Freitas, Sara Teixeira, Rita Dias (2), Catarina Pinto (3), Diana Meriva (4), Lexy Smith (2), Filipa Manso-Predo (2) e Matilde Silva.
A diferença entre equipas – Famalicão compete na 2.ª divisão e o Castêlo na 4.ª – ficou bem patente pelo resultado expressivo que se verificou.
Famalicão empata em Arouca com golo aos 86 minutos
O Famalicão arrancou um ponto em Arouca, este domingo à tarde, ao empatar 1-1 na 8.ª jornada da I Liga.
A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 58 minutos, com Alfonso Trezza a aproveitar uma sobra na área para bater Lazar Carević. Quando tudo indicava que os três pontos ficariam em Arouca, Justin de Haas marcou de livre direto aos 86 minutos e salvou o empate para os famalicenses.
O jogo foi equilibrado, com oportunidades para ambos os lados, Gil Dias e Mamageishvili estiveram perto do golo para o Famalicão, enquanto Barbero e Gozálbez criaram perigo para o Arouca.
Bombeiros Voluntários de Famalicão de luto pela morte de colega do Quadro de Honra
Os Bombeiros Voluntários de Famalicão estão de luto pelo falecimento de Jorge Manuel Marques Araújo, bombeiro do Quadro de Honra da corporação.
Em nota publicada nas redes sociais, a instituição expressou “profundo pesar” pela morte de quem ingressou no corpo de bombeiros a 7 de março de 1981 e que “se distinguiu pelo exemplo de dedicação, coragem e espírito de serviço à comunidade”.
Na mesma mensagem, a Direção, o Comando e todo o Corpo Ativo apresentaram “as mais sentidas condolências à família e amigos”, e destacam o “compromisso inabalável com a causa dos bombeiros” e o legado deixado às novas gerações.
Famalicão: Ana Marinho vence prova de 10km em Espanha e bate recorde pessoal
A atleta famalicense bateu, este domingo, o seu recorde pessoal nos 10km. Tinha 34:12 e agora cifra-se nos 33:41.
O feito foi conseguido na 19.º Corrida Popular da Corunha, com Ana Marinho a ser quarta da geral e vencedora em sub-23. Na prova participaram 3500 atletas.
Famalicão: Um ferido em colisão entre carros na Ponte da Minhoteira
Uma pessoa ficou ferida, na tarde deste domingo, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na Ponte da Minhoteira, na freguesia de Arnoso Sta Eulália, em Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 12h50, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.
A vítima foi encaminhada para o hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros.
A GNR foi acionada para o local.
Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em cozinha de apartamento
Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde deste domingo, acionados para uma situação de incêndio, numa cozinha de um edifício localizado na Rua Ana Plácido, em Vila Nova de Famalicão.
O alerta foi dado às 12h15 e, chegados ao local, os soldados da paz verificaram que a situação já estava ultrapassada, tendo apenas que proceder aos trabalhos de ventilação do espaço.
Não há registo de feridos.