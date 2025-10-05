Famalicão: Francisco Rodrigues vence “meia” de Ovar

O atleta famalicense, que representa o SC Braga, venceu a Meia Maratona de Ovar. Na prova disputada este domingo, Francisco Rodrigues completou a distância em 1:05:03, seguido de Bernardo Rocha, em 1:06:11. Em terceiro lugar ficou Said Ameqrane, com 1:06:38.

Com esta vitória, Francisco Rodrigues mostra que está num bom momento de forma, depois de ter vencido, no fim de semana passado, mais uma edição da Corrida REN, entre Pedome e Oliveira Santa Maria, no concelho de VN Famalicão.