Famalicão: Francisco Silva convocado para a seleção de jovens promessas

O atleta do Grupo Desportivo de Natação, que recentemente se sagrou campeão nacional absoluto, está convocado para o estágio de preparação e avaliação da seleção nacional de promessas aquáticas. O estágio, entre os dias 17 e 19 de abril, decorre no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.
Para este estágio, que visa preparar a seleção nacional para o Troféu Internacional Vila de Gijon, Espanha, foram chamadas 12 potenciais promessas da natação nacional.
Recorde-se que no dia 28 de março, Francisco Silva sagrou-se campeão nacional absoluto de Portugal, nos 100 metros costas. O feito foi conseguido com recorde pessoal (55:47). O título de Francisco foi alcançado em Coimbra, no decurso dos Campeonatos Nacionais Juniores, Sub-21 e Absolutos.