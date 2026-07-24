Esta quinta-feira, o nadador do Grupo Desportivo de Natação foi o mais rápido nos 100 metros costas. Francisco Silva nadou a distância em 55,38, sagrando-se campeão nacional sénior. A marca alcançada é um novo recorde pessoal, depois dos 55:47, em março passado. Na ocasião, Francisco Silva sagrou-se campeão nacional absoluto na mesma distância e estilo.

No Campeonato Nacional Astralpool de Juvenis, Juniores e Seniores, a decorrer até domingo, no Jamor, o nadador famalicense ainda vai fazer os 50 (esta sexta-feira) e os 200 metros costas e estafeta (no domingo).