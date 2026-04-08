Famalicão: Fraternidade Nuno Álvares de Oliveira Stª Maria celebra 10 anos

Na celebração do 10.º aniversário, o Núcleo da Fraternidade de Nuno Álvares de Oliveira Santa Maria reúne escuteiros de todo o país, numa festa agendada para o dia 18 de abril.

Está prevista a participação de cerca de 450 escuteiros, em representação da Direção Nacional, da Direção de Braga e de 55 Núcleos da Região Braga, Lisboa e Porto.

A receção acontece na Escola Básica, pelas 16 horas; às 17 horas, desfile com presença da Fanfarra do CNE com saída da Escola Básica em direção ao Mosteiro;17h30, “A história e arquitetura” do Mosteiro de Santa Maria; 18h15, cerimónia protocolar no salão paroquial; 19 horas, eucaristia; 20 horas, entrega de lembranças; 20h15, desfile com a presença da Fanfarra do CNE/FNA em direção à sede da FNA; 20h30, noite comemorativa, com música, dança, degustação, distribuição de lembranças.