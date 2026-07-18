Famalicão: Freguesia de Cruz recebeu o Dia do Autarca

Pároco Carlos Manuel Fernandes Lopes é o novo Padre de Abade de Vermoim, Areias, Avidos e Lagoa
O Padre Carlos Manuel Fernandes Lopes foi nomeado pároco das paróquias de Santa Maria de Abade de Vermoim, São Tiago de Areias, São Martinho de Avidos e Divino Salvador de Lagoa, no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, no âmbito das novas nomeações pastorais anunciadas pelo Arcebispo de Braga, D. José Manuel Garcia Cordeiro.
O sacerdote deixa as comunidades que servia no Arciprestado de Vila Verde para assumir a orientação pastoral destas quatro paróquias, iniciando uma nova etapa do seu ministério ao serviço da Arquidiocese de Braga.
A nomeação integra o processo de reorganização pastoral promovido pela Arquidiocese, que procura responder às necessidades das comunidades e assegurar uma maior proximidade da ação pastoral. Com esta mudança, as paróquias de Vermoim, Areias, Avidos e Lagoa passam a contar com um novo pároco, que dará continuidade ao trabalho desenvolvido junto das populações locais.
Padre José Pedro Oliveira Novais deixa Arnoso, Jesufrei e Sezures para servir o Arciprestado de Vila Verde
O Padre José Pedro Oliveira Novais foi dispensado das paróquias de Santa Maria de Arnoso, São Miguel de Jesufrei e São Mamede de Sezures, no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, na sequência das novas nomeações pastorais anunciadas pelo Arcebispo de Braga, D. José Manuel Garcia Cordeiro.
Por decisão do prelado, o sacerdote foi nomeado pároco das paróquias de Santa Maria de Duas Igrejas, São Martinho de Rio Mau, São Paio de Azões, São Pedro de Goães, Divino Salvador de Portela das Cabras, Divino Salvador de Pedregais e Santa Eulália de Godinhaços, integradas no Arciprestado de Vila Verde.
A mudança representa uma nova etapa no percurso pastoral do Padre José Pedro Oliveira Novais, que deixa as comunidades de Famalicão para assumir a orientação de várias paróquias no concelho de Vila Verde. As nomeações inserem-se no processo de reorganização pastoral da Arquidiocese de Braga, que pretende adequar a resposta da Igreja às necessidades atuais das comunidades cristãs.
Padre Vítor Emanuel Pereira Sá deixa Lemenhe e passa para Arnoso e Sezures
O Padre Vítor Emanuel Pereira Sá foi nomeado pároco das paróquias de Santa Maria de Arnoso e São Mamede de Sezures, no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, no âmbito das novas nomeações pastorais anunciadas pelo Arcebispo de Braga, D. José Manuel Garcia Cordeiro.
O sacerdote deixa a paróquia de Divino Salvador de Lemenhe, onde exercia o seu ministério, para assumir a orientação pastoral das comunidades de Arnoso e Sezures. A nova missão será desempenhada em acumulação com os restantes serviços pastorais que lhe estão confiados.
As alterações integram o processo de reorganização pastoral promovido pela Arquidiocese de Braga, que visa responder às atuais necessidades das comunidades e reforçar a proximidade da ação da Igreja junto dos fiéis.
Vítor Agostinho da Costa Ribeiro é o novo Padre de Outiz
O Padre Vítor Agostinho da Costa Ribeiro foi nomeado pároco da paróquia de São Tiago de Outiz, no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.
A nomeação foi anunciada pelo Arcebispo de Braga, D. José Manuel Garcia Cordeiro, e será acumulada com os restantes serviços pastorais do sacerdote.
Padre Nuno Jorge Monteiro de Castro troca Outiz por Lemenhe e Jesufrei
O Padre Nuno Jorge Monteiro de Castro foi nomeado pároco das paróquias de Divino Salvador de Lemenhe e São Miguel de Jesufrei, no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.
O sacerdote deixa a paróquia de São Tiago de Outiz e acumulará estas novas funções com os restantes serviços pastorais que já desempenha.
Avaria vai deixar grande parte de Ribeirão sem água nesta segunda-feira
Grande parte da vila Ribeirão vai ficar sem abastecimento de água na próxima segunda-feira, 20 de julho, devido a uma avaria numa conduta localizada na Avenida 3 de Julho.
De acordo com a Junta de Freguesia de Ribeirão, a interrupção está prevista entre as 09h00 e as 15h00 e destina-se a permitir a realização dos trabalhos de reparação em segurança, de forma a restabelecer o normal funcionamento da rede o mais rapidamente possível.
A autarquia agradece a compreensão de toda a população pelos transtornos causados.