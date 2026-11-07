A Marcha de Gavião será uma das novidades da edição 2027 das Marchas Antoninas. Na noite do dia 12 de junho, e sob o tema “Alma Famalicense”, as marchas vão desfilar pela cidade e do extenso grupo que se forma a partir da Avenida de França até aos Paços do Concelho, com milhares de pessoas a assistir, vai seguir a Marcha Gavião Real.

Este projeto nasceu pelo empenho de várias pessoas desta localidade que já se constituiram como associação. A participação nas Marchas Antoninas é o grande propósito, mas a associação deverá promover outras iniciativas.

Recorde-se que na edição deste ano das Antoninas, a vencedora foi a Associação Cultural Flor do Monte, da Carreira. O tema foi Antoninas – Património Cultural e Imaterial de Portugal.