Famalicão: Freguesias do concelho afetadas por sucessivas falhas de energia neste domingo

A tarde deste domingo está a ficar marcada por sucessivas falhas no fornecimento da energia, que afeta parte das freguesias de Castelões, Mogege e Ruivães, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo relatos da população, as falhas começaram ao final da manhã, sendo que por vezes são prolongadas no tempo, a rondar os 50 minutos a 1 hora sem energia.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto da E-Redes, no entanto, nestas freguesias já foram avistadas equipas da distribuidora, sendo expectável que estejam a trabalhar na resolução do problema.