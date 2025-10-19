Concelho, Sociedade

Famalicão: Freguesias do concelho afetadas por sucessivas falhas de energia neste domingo

A tarde deste domingo está a ficar marcada por sucessivas falhas no fornecimento da energia, que afeta parte das freguesias de Castelões, Mogege e Ruivães, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo relatos da população, as falhas começaram ao final da manhã, sendo que por vezes são prolongadas no tempo, a rondar os 50 minutos a 1 hora sem energia.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto da E-Redes, no entanto, nestas freguesias já foram avistadas equipas da distribuidora, sendo expectável que estejam a trabalhar na resolução do problema.

Famalicão: GD Natação tem quatro novos ironmans

Quatro atletas da equipa de triatlo do GD Natação, depois de cumprirem 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de atletismo, exibem desde este sábado o estatuto de ironman.

O feito foi alcançado em Cascais, por Pedro Seixas, André Gomes, Jorge Barbosa e Vítor Navio.

Pedro Seixas fez a prova em 11:22:35; José Barbosa em 11:51:13; André Gomes, 13:27:29; e Vítor Navio em 13:45:48.

Famalicão: Ana Marinho foi a melhor sub-23 em Bilbau

Na manhã deste domingo, a atleta famalicense classificou-se em sexto lugar da geral feminina e foi a melhor sub-23 no Cross Internacional de Zornotza, no País Basco, Espanha.

Nesta prova que faz parte do circuito “gold” de corta mato, Ana Marinho cumpriu os 8.700 metros em 31m41s.

Ana Marinho representante a equipa do S. Salvador do Campo.

Nesta prova, realce para o segundo lugar da atleta do SC Braga Mariana Machado.

Continental sobe na lista das melhores empresas em Portugal

A Continental, com unidade de produção em Famalicão, registou este ano uma subida no Ranking Merco, que avalia a reputação das empresas em Portugal. Em 2025, a empresa ocupa a 62.ª posição, com 4 942 pontos, uma melhoria face a 2024, quando se encontrava na 67.ª posição.

O ranking é liderado pelo Grupo Nabeiro, seguido da Sonae e do IKEA.

A empresa destaca-se na área automóvel, fornecendo produtos e soluções para várias gamas que são encaminhados para diversos mercados internacionais.

Furto em Famalicão: Jipe levado por desconhecidos na freguesia de Landim

A viatura da imagem, um jipe Mitsubishi Pajero com matricula 77-92-GP, foi furtado na freguesia de Landim, em Famalicão.

O crime terá ocorrido na madrugada 8 de outubro, entre a 01h30 e as 06h00, sem que ninguém tivesse dado conta disso.

Caso tenha avistado a viatura ou possa ter alguma informação relevante, entre em contacto com as autoridade.

 

Mobiave começa a corrigir falhas apontadas pela Câmara de Famalicão: Já é possível carregar passes online

A Mobiave já iniciou o processo de correção das falhas apontadas pela Câmara de Famalicão e começou, nas últimas horas, a disponibilizar um sistema online para a gestão dos passes. A nova plataforma permite, entre outras funcionalidades, o carregamento digital de títulos, uma das principais lacunas identificadas desde o início do serviço intermunicipal de transportes públicos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão anunciou que iria multar a Mobiave por incumprimento contratual, devido a diversas falhas no serviço, incluindo a utilização de autocarros antigos, emissões de CO₂ acima do permitido e a ausência de bilhética móvel e carregamento online.

Segundo a autarquia, 37 veículos da frota não cumprem as regras de emissões previstas no contrato, que exige uma idade máxima de 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido alertada para estas irregularidades antes de iniciar o serviço, em abril.

A Mobiave reconheceu os problemas e comprometeu-se a resolvê-los até 1 de novembro. Caso o prazo não seja cumprido, a Câmara avançará com uma multa diária de 500 euros, para além da penalização já prevista de 185 mil euros.

Plataformas de entregas cobram taxa extra em dias de mau tempo

As plataformas de entregas ao domicílio, como a Glovo e a Uber Eats, começaram a aplicar uma nova taxa adicional relacionada com as condições meteorológicas. A medida, que entrou recentemente em vigor, pretende compensar os estafetas pelo aumento do risco e da dificuldade nas entregas em dias de chuva, vento forte ou calor extremo.

A decisão tem gerado polémica, sobretudo nas redes sociais, onde muitos utilizadores criticam o facto de estas empresas já cobrarem várias taxas de serviço, às quais se soma agora este novo custo. Há quem considere a medida injusta para os clientes, enquanto outros defendem que é uma forma de proteger os trabalhadores que enfrentam condições adversas.

Outra das críticas prende-se com a falta de transparência: até ao momento, não é claro se o valor desta nova taxa reverte, total ou parcialmente, para o estafeta, ou se fica apenas nas mãos da plataforma.