Famalicão: Freguesias recebem bandeira verde do programa Eco-Freguesias

As freguesias de Lousado e Castelões e as Uniões de Freguesia de V. N. de Famalicão e Calendário e Seide S. Miguel e Seide S. Paio, receberam a bandeira verde do programa Eco-Freguesias da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

A cerimónia decorreu em Miranda do Corvo, esta quinta-feira. Presente na sessão, para além dos autarcas de freguesias que trouxeram a bandeira verde, o vereador do Ambiente sinaliza que esta distinção «representa o caminho que estamos a seguir para fazermos de Famalicão um território sustentável. É um trabalho que o Município desenvolve com todos os atores locais, incluindo, obviamente, as freguesias».

Famalicão apresentou onze candidaturas, mas apenas quatro conseguiram a bandeira verde. «Há ainda trabalho a fazer, mas mais importante do que o prémio, é o caminho que queremos seguir para implementar as melhores políticas para o desenvolvimento de eco-comunidades no concelho», garante Hélder Pereira.

O Eco-Freguesias é um projeto iniciado em 2014 que visa trabalhar com as freguesias no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou comunidades sustentáveis.

Estrutura-se no desenvolvimento e motivação para a implementação de diversas ações/projetos à escala local, de carácter participado e que contribuem para a transformação, no sentido de uma comunidade mais sustentável.