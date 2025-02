Famalicão: Fuga de gás em Pedome obriga ao corte de rua

Na jornada 16 da Liga BPI, o Famalicão empatou, a dois golos, em casa do Clube Albergaria.

A equipa famalicense adiantou-se no marcador, de grande penalidade, por volta da meia hora de jogo, marcada por Karol Cardozo. E foi assim, com o 0-1, que as equipas recolheram ao balneário.

No segundo tempo, a equipa de Albergaria-a-Velha entrou mais forte e criou algumas oportunidades, mas só aos 71 minutos, por Bailey Wesco, conseguiu empatar. Quatro minutos depois, de grande penalidade, Laura Luís completou a reviravolta.

A festa das locais não durou muito tempo, porque três minutos depois, Zipporah Agama, que se estreou pelo Famalicão, mergulhou para cabecear na direção da baliza contrária e fez o 2-2 final.

Com este resultado, o Famalicão continua em situação crítica na classificação, sendo o penúltimo, com sete pontos, a um do Albergaria. Faltam seis jornadas para o final do campeonato e as famalicenses estão a sete pontos do Estoril, que ocupa o lugar de play-off de manutenção.

Neste momento, e por esta ordem, Albergaria, Famalicão e Vilaverdense, que ainda não pontuou, ocupam os lugares de despromoção direta à segunda divisão.