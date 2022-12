Famalicão: Fuga de gás no centro da cidade

Famalicão: Óscar Mendes vence 42kms no Gerês

O famalicense Óscar Mendes foi o grande vencedor da prova rainha do Gerês Extreme Marathon.

O atleta cumpriu os 42 Km de forma destacada, em 02:51:32.

A Gerês Extreme Marathon é organizada pela Carlos Sá Nature Events com o apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro.

No passado sábado realizou-se o Extreme Mile. Hoje, dia 4 de dezembro, decorreram as provas de 42 km, 32km, 21 km e 14 km